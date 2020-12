Quelle était la valeur nette de Paul Newman au moment de sa mort?

Paul Newman était un acteur brillant, ainsi qu’un réalisateur talentueux. Il était également pilote de course automobile et philanthrope. Son attitude charmante, associée à ses yeux bleus étincelants, lui faisait tout un spectacle sur grand écran. Son immense cœur a aidé à recueillir des fonds pour de nombreuses organisations caritatives à travers le pays. Il a construit un immense domaine au moment de son décès et avait mis en place un plan détaillé pour distribuer équitablement ce domaine.

Paul Newman | Bob Riha, Jr./Getty Images

Qui était Paul Newman?

Rapports biographiques Paul Newman est né en 1925 à Cleveland, Ohio. Il a passé son enfance à Shaker Heights, Ohio, avec ses parents et un frère aîné. Il était impliqué dans le club de théâtre de l’école, mais jouer n’était pas sa passion. Il aimait le football et avait pour objectif de jouer professionnellement.

Newman a reçu une bourse d’athlétisme pour le Kenyon College et a joué au football pour l’école. Malheureusement, il a eu des ennuis et est allé en prison, ce qui a conduit à l’expulsion de l’équipe. Il a ensuite choisi de se spécialiser en théâtre parce qu’il voulait des cours faciles qui ne nécessitaient pas beaucoup d’études. Il a obtenu son diplôme et a rencontré sa femme alors qu’il travaillait dans le théâtre au Wisconsin.

Newman et sa première femme, Jacqueline Witte, ont déménagé dans le Connecticut. Il a fréquenté la Yale School of Drama, mais ne pouvait pas se le permettre après la première année. Il est ensuite allé à New York et a étudié à l’Actor’s Studio avec d’autres icônes comme Marlon Brando et James Dean. Il a fait ses débuts à Broadway dans une production de 1953 Pique-nique.

L’acteur a rencontré Joanne Woodward – qui deviendra plus tard sa deuxième femme – alors qu’il travaillait sur Pique-nique. Il y avait une attirance mutuelle, mais Newman est resté marié à Witte jusqu’en 1958, qui a eu leur deuxième enfant pendant les 14 mois de l’émission. Newman est apparu dans son premier film, Le calice d’argent, En 1954.

Les critiques de la première exécution de Newman sur grand écran n’étaient pas gentilles et il est retourné à Broadway à Les heures désespérées. Il est ensuite revenu au grand écran dans le film de 1956 Quelqu’un là-haut m’aime, un film de boxe sur Rocky Graziano. Cette fois, le public a été impressionné par ses talents évidents, son charme et sa beauté.

Au cours des années 60, 70 et 80, Newman est devenu un favori à Hollywood. Il a continué à charmer le public et à offrir des performances incroyables, affichant la capacité de jouer un large éventail de personnages. Il a continué à jouer au cours de ses dernières années, jouant dans le film Route de la perdition et la mini-série Empire Falls.

Quand a-t-il lancé une marque alimentaire?

En plus de sa carrière d’acteur, Newman a eu de nombreux autres projets de carrière réussis. Il était pilote automobile professionnel et faisait partie de l’équipe gagnante de la Rolex 24 en 1995.

Selon Vanity Fair, Newman a cofondé sa propre entreprise alimentaire au début des années 80. Lui et son ami écrivain, AE Hotchner, ont fait une vinaigrette maison pour les cadeaux de Noël pendant un an. Ils avaient beaucoup de restes et Newman leur a suggéré d’essayer de les vendre aux épiciers locaux. L’idée a fonctionné à merveille et la marque Newman’s Own est née.

La marque fait don de bénéfices et de redevances à des entités éducatives et caritatives. La gamme de produits a beaucoup augmenté. Ce qui a commencé comme de simples vinaigrettes comprend maintenant tout, des collations aux pâtisseries en passant par la pizza. L’entreprise a fait don de plus de 250 millions de dollars à des organismes de bienfaisance depuis sa création.

En 1993, la fille de Newman, Nell, a eu l’idée d’ajouter une ligne organique à la marque Newman’s Own. Le premier produit à être vendu dans la gamme biologique était les bretzels biologiques de Newman, et ils sont devenus le grignotage biologique n ° 1 en Amérique au cours de la première année. Toute la ligne biologique est devenue très populaire et se vend presque autant que la ligne originale Newman’s Own.

À un moment donné, Newman’s Own Organics valait entre 30 et 50 millions de dollars. Après la mort de Newman, le contrat de licence de sa fille qui lui permettait d’utiliser le nom et l’image de son père a expiré. La licence n’a pas été renouvelée et elle a été obligée de laisser la gamme de produits organiques être absorbée dans la marque originale Newman’s Own.

Que valait son empire à sa mort?

Newman est décédé le 26 septembre 2008. Il avait 83 ans et avait laissé un héritage. Il avait passé sa vie à divertir et à aider les autres, et il avait accumulé tout un empire pendant ces années.

La succession de l’acteur emblématique valait plus de 600 millions de dollars, selon LiveAbout. Le testament de Newman a énoncé des instructions très précises pour le partage de ces actifs. Brian Murphy, un célèbre chef d’entreprise, et Robert Forrester, le dirigeant de Newman’s Own, ont été nommés co-exécuteurs testamentaires de sa succession. La Newman’s Own Foundation héritera de tous ses prix de théâtre, ainsi que de tous les droits de publicité et de propriété intellectuelle de la compagnie.

Le testament incluait également une clause de non-contestation, ce qui signifiait que quiconque contesterait une partie du testament en serait automatiquement exclu.