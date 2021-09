Quelle était la valeur nette de Jane Powell au moment de sa mort ?

Jane Powell est décédée le jeudi 16 septembre 2021. L’acteur, chanteur et danseur faisait partie de l’âge d’or d’Hollywood. Dans les années 1940, Powell a joué dans des films aux côtés d’Elizabeth Taylor et Fred Astaire grâce à son contrat avec le légendaire Metro Goldwyn Mayer.

Avant sa mort, l’acteur avait de nombreux films, émissions de télévision et concerts à Broadway à son actif. Cependant, quelle était la valeur nette de Powell et comment a-t-elle acquis sa richesse ?

Jane Powell | Collection Silver Screen/Getty Images

Jane Powell est décédée à 92 ans en 2021

Powell, de son vrai nom Suzanne Lorraine Burce, a trouvé sa grande chance en tant que jeune enfant. À l’âge de 5 ans, le natif de Portland, dans l’Oregon, a commencé à chanter à la radio tout en prenant des cours de danse. Au cours de sa première année de lycée, Powell a commencé à auditionner à Los Angeles avec ses parents, Paul Emerson Burce et Eileen Baker Burce, à ses côtés. En 1944, l’acteur commence à travailler sur son premier film, Chansons de la route ouverte. À la fin du film, Powell a gardé le nom de son personnage et en a fait son surnom de scène.

Jane Powell | Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Après avoir signé avec MGM, l’interprète du Carousel a travaillé de manière constante tout au long des années 40 et 50. Bien qu’elle ait joué face à Taylor dans le film de 1948 Un rendez-vous avec Judy, le film préféré de Powell était Sept épouses pour sept frères. Selon le New York Times, elle a qualifié ce rôle de « dernier rôle vraiment merveilleux dans un film ».

La valeur nette de Jane Powell

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Powell était de 10 millions de dollars à sa mort. Une fois qu’elle a été découverte par MGM, dans les années 1950, sa carrière a explosé. En vieillissant, elle décroche de plus en plus de rôles, dont son film de 1951 avec Astaire, Mariage royal. Cependant, la renommée soudaine de l’acteur a considérablement affecté l’enfance de Powell. Au cours de son autobiographie de 1988, La fille d’à côté et comment elle a grandi, elle a admis que grandir sous les projecteurs lui avait donné envie de « fuir tout ça ».

Une fois son contrat avec MGM terminé, Powell a trouvé sa place dans le théâtre. En 1974, elle est apparue à Broadway en remplacement de Debbie Reynolds pour Irène. Elle a également décroché des spots d’invité dans des émissions de télévision des années 80, notamment Douleurs de croissance, où elle a joué la mère d’Alan Thicke.

L’acteur de « Seven Brides for Seven Brothers » s’est marié cinq fois avant sa mort

Tout au long de sa carrière, Powell a mené une vie personnelle privée. Cependant, le Trois marins et une fille La star a eu plusieurs prétendants au cours de sa vie. De 1949 à 1988, Powell a épousé quatre hommes. En 1988, elle a trouvé son amour pour toujours quand elle et l’acteur Dick Moore se sont mariés. Malheureusement, Moore est décédé en 2015.

Powell a donné naissance à trois enfants, son fils Geary Anthony Steffen III et ses filles Suzanne Steffen et Lindsay Cavalli. De plus, elle avait deux petits-enfants au moment de sa mort. Selon l’amie de longue date de l’acteur, Susan Granger, Powell est décédé de causes naturelles.

« Jane était la plus merveilleuse des amies », a déclaré Granger à l’Associated Press. «Elle était franche; elle était honnête. Vous n’avez jamais posé à Jane une question à laquelle vous ne vouliez pas une réponse absolument honnête.