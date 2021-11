Quelle était la cause du décès de Brian Laundrie et son ADN correspondait-il à ses restes ?

La cause du décès de Brian Laundrie a finalement été révélée un mois après la découverte de ses restes.

Le mois dernier, les parents de Laundrie, Chris et Roberta, ont découvert des éléments qui ont conduit le FBI à restes qui correspondaient aux dossiers dentaires de leur fils dans le Réserve Carlton/région du ruisseau Myakkahatchee — une découverte qui peut fournir des réponses sur ses derniers mouvements, son heure et la cause de son décès et son implication présumée dans la mort de sa petite amie.

Quelle était la cause du décès de Brian Laundrie ?

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a publié une déclaration révélant que Brian est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée à la tête.

« Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès était une blessure par balle à la tête et que la mort était un suicide », a déclaré l’avocat Bertolino.

La police avait précédemment dissipé les rumeurs concernant des enquêtes médico-légales sur Brian Laundrie après que des rapports aient suggéré qu’aucune correspondance ADN n’avait été trouvée sur les restes.

La police de North Port a précisé qu’aucune analyse ADN n’avait encore été effectuée et que l’enquête est toujours en cours.

On ne sait pas si la correspondance ADN a été faite depuis.

Les détectives d’Internet qui sont obsédés par l’affaire d’homicide de Gabby Petito ont continué à théoriser que le fugitif n’est pas réellement mort en raison de la confusion autour de l’autopsie.

Cependant, il existe de nombreux raisonnements logiques expliquant pourquoi les résultats de l’autopsie et l’analyse de l’anthropologue médico-légal ont pris si longtemps.

Il était difficile de faire correspondre l’ADN de Brian Laundrie aux restes.

Dès qu’ils ont fait correspondre les dossiers dentaires avec le crâne, les gens étaient curieux de savoir pourquoi ils ne pouvaient pas simplement le regarder et déterminer que c’était lui en apparence – comme ils l’ont fait avec Petito.

Le professeur d’études médico-légales à la Florida Gulf Coast University, David Thomas Ph.D., a expliqué pourquoi ils devaient utiliser des dossiers dentaires au lieu de leurs yeux.

« Ils sont généralement utilisés dans un endroit où l’ADN ne fonctionnera probablement pas », a-t-il déclaré à WPBF. « L’ADN est généralement endommagé. C’est assez fragile à l’extérieur du corps. Surtout parce qu’il a été exposé aux éléments. Donc, les éléments détruisent ça. »

Au moment où il a été retrouvé en octobre, Brian avait disparu depuis le 13 septembre lorsqu’il a dit à ses parents qu’il se dirigeait vers la réserve pour faire une randonnée.

Comme l’explique Thomas, les enquêteurs ont probablement dû trouver d’autres moyens d’enquêter sur sa mort.

Des anthropologues judiciaires étaient nécessaires pour déterminer la cause du décès de Brian Laundrie.

« Partout où il y a des os, s’il y a un coup de feu, ce sera évident », a déclaré Thomas. « S’il a pris un poison, ils devraient littéralement aller dans les os et découvrir si c’est ce qui a causé la mort. »

Un poison, une maladie ou une attaque d’un animal sauvage pourrait également être déterminé par l’anthropologue légiste.

Les informations récentes suggèrent qu’une blessure par balle était évidente à partir des restes qui ont été trouvés.

L’anthropologue légiste, le Dr Heather Walsh-Haney, a confirmé les informations fournies par le Dr Thomas dans une interview avec WPBF.

« Les anthropologues médico-légaux sont appelés lorsque l’environnement a ravagé ou enlevé les tissus mous », a-t-elle déclaré. « Des marqueurs des tissus mous que le médecin légiste utiliserait. »

Des anthropologues médico-légaux ont également été appelés sur le corps de Petito pour déterminer la cause de son décès, affirmant que la connaissance de l’anatomie du squelette est la clé des décès causés par étranglement.

« C’est grâce à des années d’entraînement que l’on comprend l’anatomie normale et peut repérer ce type de fracture », a déclaré Walsh-Haney. « Nous serions chargés de savoir quelle anatomie squelettique normale est dans le cou et de comprendre quand la force y est appliquée et il se brise, d’où serait venue la force, combien de force a été utilisée, quels instruments ont pu être utilisés.

Maintenant que la mort de Brian semble être résolue, les détectives veulent toujours des réponses sur ce qui est arrivé à Gabby.

Le Dr Thomas pense que certaines informations pourraient être trouvées dans les cahiers qui ont également été trouvés avec son corps.

« Ce qu’ils ont récupéré, ce sont des cahiers, vous pouvez donc avoir l’histoire dans ces cahiers », a déclaré Thomas. « Vous avez peut-être un motif dans ces cahiers. Il s’est peut-être assis et a écrit pourquoi il a fait ce qu’il a fait. »

Il n’y a toujours aucune preuve publique que Laundrie a été impliqué dans la mort de Petito, mais il est resté la seule personne d’intérêt dans l’affaire avant sa mort.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.