Quelle est l’origine du titre WandaVision?

WandaVision il s’agit de pertes et de la manière de gérer la douleur qui les accompagne. Wanda a perdu son frère Pietro déjà sa bien-aimée Vue. La série explore comment ce personnage porte tous ces sentiments à travers le déni. Les pouvoirs dont elle dispose lui permettent de créer une réalité alternative où les choses vont mieux. Où Vue vit et ils ont, dans quelques heures, une famille. Mais cette réalité pourrait-elle se perpétuer dans le temps?

Dans cet esprit, les showrunners, inclus Kevin Feige, ils ont ajouté à Elizabeth Olsen et Paul Bettany d’apporter leurs idées à la recherche de la personnalité de cette mini-série. Le patron de Marvel le savait déjà Disney + Ce serait la maison du programme et aurait des émissions hebdomadaires contrairement à ce qui se passe dans Netflix avec des saisons complètes téléchargées sur la plate-forme.

L’histoire derrière le titre WandaVision







Puis vint la question du titre. Tout le monde savait qu’ils avaient un produit spécial entre les mains. La sorcière écarlate a enlevé une ville entière du New Jersey dans une sitcom géante où elle est heureuse de la famille qu’elle a formée avec son partenaire Vue. Créatif. Cela a brisé le moule de ce que faisait Marvel. Le nom de la mini-série devait être à la hauteur.

« Je ne voulais pas appeler le programme Wanda et Vision ou alors Sorcière écarlate et vision. Puis je me suis souvenu qu’en 2018 j’ai visité le Institut américain Fillm et je me souviens avoir vu un tableau noir avec les dix meilleurs films, y compris BlacKkKlansman. J’ai trouvé que c’était vraiment cool. Ils mettent deux mots ensemble et le public l’accepte comme titre. Alors je remercie Spike Lee faire BlacKkKlansman. Je sais que c’est la connexion la plus étrange de toutes, mais c’est comme ça que ça s’est passé « a révélé Feige.

Le stratège. Le cerveau derrière le succès, Kevin Feige, a contribué une fois de plus pour que le contenu de merveille restez frais et créatif. WandaVision C’est un titre inhabituel, pour une histoire inhabituelle. Des détails comme celui-ci doivent être mis en évidence pour expliquer le succès retentissant de la marque qui, en ajoutant des franchises, est un Univers interconnecté entre le cinéma et la télévision.