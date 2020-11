Quelle est l’horloge qui apparaît sur certaines photos de profil WhatsApp

Ces jours-ci au sein de la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp certaines conversations sont marquées du symbole d’une horloge – une petite icône superposée dans le coin inférieur droit de la photo des contacts avec lesquels la conversation est ouverte. La nouveauté a été accueillie avec étonnement par certains utilisateurs, mais fait référence à une fonctionnalité de la plateforme prévue depuis des mois et activée ces derniers jours sur les smartphones et sur le web: i messages temporaires.

Ceux qui suivent les événements qui tournent autour de WhatsApp et de son développement attendent cette fonctionnalité depuis des mois: c’est un mode spécial qui peut être activé dans chaque conversation, et qui garantit que les messages qui y sont envoyés sont automatiquement supprimés du histoire après une période de 7 jours. Le mode est activé et désactivé entre les paramètres des discussions individuelles tandis que, pour distinguer les conversations et les groupes avec des messages en mode temporaire, l’application utilise un symbole d’horloge apposé sur le profil ou l’image de groupe; de cette manière, les participants savent à tout moment que les informations échangées dans les salles virtuelles relatives sont volatiles.

Les développeurs appellent ces missives spéciales des messages éphémères; malgré l’annonce publique de ces derniers jours sur le web, cependant, au sein de l’application, les actualités ce n’était pas particulièrement annoncé. C’est pourquoi certains utilisateurs se sont retrouvés devant l’icône relative sans savoir ce que cela signifiait: dans ces cas l’administrateur du groupe ou l’autre interlocuteur a activé le mode message éphémère sans avertissement; WhatsApp pour sa part lance une notification spéciale au sein de la conversation, qui peut cependant facilement passer inaperçue.