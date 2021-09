Quelle est l’adaptation la mieux notée par la critique de Stephen King

Peu d’auteurs peuvent dire que beaucoup de leurs œuvres ont été adaptées à la fois sur le petit écran et au cinéma. Beaucoup moins d’écrivains qui ont plus d’un livre et qui sont vivants. Stephen King est l’une des figures les plus importantes de la littérature d’horreur, avec des livres tels que Article et Le brillant dans votre répertoire. Selon les critiques, parmi toutes les opinions critiques, il y a un film qui se démarque des autres.

Il y a plus de 30 films basés sur des livres de Stephen King. (Getty)



En ce sens, il est important de préciser que la liste qui suit n’a pas une valeur de vérité absolue et peut ne pas coïncider avec cette position. Mais s’il y a quelque chose qui retient l’attention, c’est comment, dans trois sites destinés à recueillir des avis différents de la presse cinématographique spécialisée, un seul film apparaît repris parmi les trois plus importants. Sur deux des pages, il se classe premier et sur une autre, il se classe deuxième.

Selon les listes de Tomates pourries, IMDb et Métacritique, le seul film qui est répété dans les trois sites est La rédemption de Shawshank, peut-être l’une des fictions les moins terrifiantes de l’œuvre de Stephen King, qui a joué Tim Robbins dans la peau de Andy Dufresne, un homme condamné à la prison qui planifie l’évasion idéale après avoir été inculpé à tort. Actuellement, le film peut être vu dans le catalogue de HBO Max.







Les autres films de Stephen King qui apparaissent sur les sites Web sont beaucoup plus variés. Mais Carrie, comme le mieux noté à la fois dans Tomates pourries comme dans Métacritique, il pourrait être le deuxième de cette liste qui ne mène pas car il n’est même pas sur le podium de IMDb. Le reste des titres ? Compte sur moi, La ligne verte, Le brillant et Le jeu de Gérald, de Mike Flanagan, l’un des cinéastes d’horreur du moment.

Elle, l’adaptation qui a battu les records

En cas de Article C’est très particulier puisqu’il a non seulement été adapté en mini-série dans les années 90 mais presque trente ans plus tard il a atteint le cinéma en deux parties. Réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, est devenu le film d’horreur le plus rentable de l’histoire. Entre les deux films (sortis en 2017 et 2019), le film a rapporté plus de 700 millions de dollars.







Le film a été si bien accueilli par les fans de Stephen King Quoi Photos de Warner Bros. a décidé de donner Muschietti l’un de ses projets les plus ambitieux : le film solo de Éclat. Protagonisée par Ezra Miller et avec la participation de Homme chauve-souris de Michael Keaton et Ben affleck, le film est déjà au stade du tournage.