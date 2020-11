Quelle est la vidéo la plus appréciée sur TikTok? Voici le top 10

Voici votre guide complet des vidéos TikTok les plus appréciées JAMAIS.

TikTok est de plus en plus saturé de créateurs et maintenant il ne suffit pas toujours d’avoir une seule vidéo virale, vous avez besoin de LA vidéo virale. Qu’il s’agisse de lancer un nouveau défi de danse, de faire une farce hilarante ou de faire une sorte d’annonce sauvage, tout le monde veut faire partie de la liste des 10 meilleurs de TikTok.

Nous savons maintenant que Charli D’Amelio, Addison Rae et Bella Poarch ont le pouvoir d’accumuler des millions de likes TikTok en quelques secondes, mais qui détient en fait le titre convoité d’avoir la vidéo la plus appréciée de tous les temps? Voici le top 10 actuel.

Voici les 10 vidéos les plus appréciées sur TikTok. Image: @bellapoarch via TikTok, @therock via TikTok, @addisonrae via TikTok

1) Bella Poarch ‘M to the B’ – 42,8 millions de likes

Bella Poarch a officiellement gagné le plus de likes sur une vidéo TikTok avec un énorme 40,2 millions de likes pour simplement passer la tête au « M to the B » de Millie B. La vidéo, qui a été publiée en août 2020, a permis à la piste de 2016 d’atteindre un public mondial et a suscité une foule de vidéos de copie.

2) British Promise Cats – 33,4 millions

Qu’y a-t-il de plus mignon qu’un chat, demandez-vous? Un chat qui passe sa patte et sa tête minuscule dans un tube. La vidéo de British Promise Cats a été aimée 33,3 millions de fois et honnêtement, elle est trop adorable.

3) Vidéo Ahi Challenge de JustMaiko – 25,6 millions

JustMaiko est l’un des plus grands créateurs de TikTok et fondateur de la tristement célèbre Shluv House. En mars 2020, JustMaiko a embarqué son petit frère pour une danse sur un escalator vers l’Ahi Challenge et cela a sérieusement explosé.

4) Première vidéo TikTok de Billie Eilish – 25,5 millions

Billie Eilish vient tout juste de rejoindre TikTok mais, sans surprise, elle a fait partie de la liste la plus appréciée. La toute première vidéo de Billie, où elle essaie le filtre Time Warp Scan, a déjà 25,5 millions de likes. Son pouvoir.

5) Le bordereau de lait de Kison Kee – 24,2 millions

Vous filmer en train de marcher dans votre cuisine avec des tasses sur les pieds tout en tenant un gallon de lait, qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Kison Kee montre parfaitement comment il faut se salir (ou devenir laiteux) pour créer du contenu viral.

6) Vidéo de chien « petite morsure » de Kathrina Rebosa – 24 millions

Une vidéo d’un carlin prenant soigneusement une petite bouchée dans une pépite de poulet? La perfection.

7) La danse WAP d’Addison Rae – 23,2 millions

Grâce au hit ‘WAP’ d’août 2020 de Cardi B et Megan Thee Stallion, le défi de danse WAP est né. La danse TikTok (qui a en fait amené des gens à l’hôpital) a été parfaitement démontrée par l’un des plus grands créateurs de la plateforme, Addison Rae.

8) Chèque du meilleur ami de The Rock et Kevin Hart – 22,4 millions

Internet est vraiment obsédé par l’amitié entre Dwayne « The Rock » Johnson et Kevin Hart depuis un certain temps maintenant, il n’est donc pas surprenant que lorsque le duo d’acteurs s’est lié pour afficher leur bromance naissante, ce fut un succès.

9) Le Noël de The Rock et Kevin Hart – 21,1 millions

Encore une fois, Dwayne « The Rock » Johnson et l’acteur Kevin Hart arrivent avec les vidéos. Cette fois, c’était pour un TikTok sur le thème de Noël, avec The Rock déguisé en elfe et Kevin en père Noël.

10) Charli D’Amelio dansant avec ses parents – 20,3 millions

Charli D’Amelio est la personne la plus suivie sur TikTok en ce moment, elle ferait donc naturellement une apparition sur la liste. Pour sa vidéo la plus appréciée, elle a recruté ses parents Marc et Heidi pour danser sur le Hip Hop Harry’s ‘Go Go Go Who’s Next?’.

