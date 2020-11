Quelle est la valeur nette du plus jeune membre et du plus ancien membre de BTS?

Il y a sept membres dans ce groupe K-pop, chacun d’eux ayant sa propre place unique dans BTS.

Qui est le membre avec la valeur nette la plus élevée? Le chanteur le plus âgé fait-il plus que le «Golden Maknae»? Voici ce que nous savons sur RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, et comment ils gagnent leur argent.

Comment BTS gagne-t-il son argent?

BTS est l’un des plus grands groupes de garçons au monde. En tant que groupe, ces membres ont conclu quelques accords de marque avec des entreprises comme Starbucks, Hyundai et Samsung. Ils mènent également de nombreux projets caritatifs, notamment en s’associant à l’UNICEF pour leur campagne «Love Yourself».

Il y a des produits BTS sur lesquels les fans peuvent faire des folies, le plus emblématique étant la bombe ARMY, que les fans agitent pendant les concerts. Il existe également une ligne de caractères «BT21» correspondant à chaque membre. Pendant deux années consécutives, BTS avait également son propre «pop-up shop» à Séoul, avec des produits exclusifs.

BTS gagne également une somme considérable en écrivant, en enregistrant et en interprétant sa musique originale. Le groupe prévoyait de se lancer dans la Carte de l’âme tournée mondiale en 2020, mais les spectacles en direct ont depuis été reportés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

«En 2019, le groupe a généré 170 millions de dollars de tournées…», rapporte Celebrity Net Worth. «Grâce en grande partie à ces revenus de tournée, entre juin 2019 et juin 2020, les membres du BTS ont gagné ensemble 50 millions de dollars, soit environ 7 millions de dollars par membre.»

Le membre le plus âgé et le plus jeune membre de BTS ont tous deux une valeur nette estimée à environ 20 millions de dollars.

En tant que l’un des plus grands groupes de garçons au monde, ces artistes ont accumulé une certaine richesse depuis leurs débuts en 2013. Cela comprend le plus jeune membre du groupe, le chanteur Jungkook, ainsi que le membre le plus âgé du groupe, le chanteur Jin.

Celebrity Net Worth estime qu’ils disposent chacun d’environ 20 millions de dollars. La plupart des membres de ce groupe K-pop gagnent à peu près le même montant pour leur travail avec BTS. Cependant, certains se sont diversifiés pour travailler sur des projets solo.

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin et J-Hope du groupe musical BTS | Amy Sussman / Getty Images

Plusieurs membres du BTS ont des projets solo, contribuant à leurs revenus

Certains des artistes du BTS se sont diversifiés pour faire des projets solo, y compris la plupart des membres de la «lignée du rap». RM a collaboré avec Lil Nas X pour un remix de la chanson «Old Town Road». J-Hope a interprété «Chicken Noodle Soup» avec Becky G, diffusant un clip vidéo pour la même chanson.

Suga a sorti deux mixtapes sous le nom de scène Agust D, où il a expliqué qu’il avait plus de liberté créative. Cela se voit pour le clip vidéo de «Daechwita», qui détient actuellement plus de 150 lectures sur YouTube.

Ces projets solo ont probablement contribué à leur valeur nette. À partir de 2018, certains s’attendaient à ce que J-Hope ait la valeur nette la plus élevée de BTS, (Celebrity Net Worth estimant à 20 millions de dollars.) Cela est dû, en partie, à sa mixtape, Hope World, et ses autres collaborations musicales.

Le clip vidéo «Dynamite» est maintenant disponible sur YouTube. Musique de BTS, y compris leur album récemment sorti, Carte de l’âme: 7, est disponible en streaming sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plates-formes.