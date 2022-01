Emma Watson est devenue millionnaire au moment où elle a atteint son adolescence en raison de son rôle principal dans Harry Potter.

Elle est apparue aux côtés de Daniel Radcliffe et Rupert Grint dans l’émission spéciale Harry Potter épisode de retrouvailles en janvier 2022 pour parler de sa vie depuis les films – et bien qu’elle soit probablement prête pour la vie, elle joue toujours le rôle et le mannequinat.

Quelle est la valeur nette d’Emma Watson ?

Emma Watson est estimée à 85 millions de dollars (63 millions de livres sterling), dont une grande partie provient de ses jours en tant qu’Hermione Granger.

Comme Rupert Grint, son salaire de base pour tous les Harry Potter films combinés est estimé à environ 70 millions de dollars (52 millions de livres sterling) et au sommet de la Harry Potter engouement, on pensait qu’Emma rapportait entre 15 et 20 millions de dollars (11 à 15 millions de livres sterling) par an.

Emma était à un moment la sixième actrice la mieux payée au monde et l’une des Forbes »Les jeunes étoiles les plus utiles’ en 2009.

Pour son rôle principal dans le film 2017 La belle et la Bête, on pense qu’Emma a engrangé 15 millions de dollars (11 millions de livres sterling). On pense également qu’elle gagnerait entre 5 et 10 millions de dollars (3,7 à 7,4 millions de livres sterling) par an en avenants.

Emma Watson est-elle mariée ?

Emma Watson n’est pas mariée mais entretient une relation sérieuse avec un homme d’affaires américain du nom de Leo Robinton. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2019 et Emma a dit qu’elle pouvait voir un avenir avec lui.

Quel âge a Emma Watson ?

Née le 15 avril 990 à Paris, Emma fête ses 32 ans le jour de son anniversaire en 2022.

Emma est née de parents anglais, tous deux avocats, et s’est d’abord rendu compte qu’elle voulait être actrice à l’âge de six ans. Ses parents l’ont inscrite au Stagecoach Theatre Arts à Oxford.

Emma Watson s’exprime lors d’une conférence sur l’égalité des genres à Paris, le 10 mai 2019. (Crédit : PA)

Bien qu’elle soit fixée à vie en 2007 avec elle Harry Potter gains, Emma a poursuivi ses études jusqu’au niveau universitaire et a obtenu un baccalauréat ès arts en littérature anglaise de l’Université Brown en mai 2014.