Quelle est la valeur nette d’Eminem en 2021 ?

Eminem est sans aucun doute l’un des 100 plus grands artistes de tous les temps. Il a fait ses débuts en 1998 avec son Slim Shady album et trois décennies plus tard, continue de sortir de la musique à succès.

Il est l’un des artistes les plus vendus de tous les temps avec plus de 220 millions de disques vendus dans le monde. Sans oublier que le rappeur a récemment réglé le débat sur la question de savoir si quelque chose rimait avec orange.

Bien qu’il produise de la musique depuis 1988, Eminem n’a vraiment commencé à devenir célèbre qu’à la fin des années 1990. ‘My Name Is’, qui est devenu le premier single Billboard Hot 100 du rappeur en 1999, est la chanson qui a vraiment lancé sa carrière.

Eminem en concert avec Ed Sheeran à Londres en 2018 (Crédit : Instagram/eminem)

Eminem a collaboré avec d’innombrables autres grands noms du secteur au fil des décennies, en plus d’être membre du groupe D12 et du duo Bad Meets Evil avec Royce da 5’9″. « Love the Way you Lie » (2010) avec Rihanna est l’une de ses trois chansons les plus réussies.

Eminem et Rihanna (Crédit : Instagram/eminem)

Combien de chansons Eminem a-t-elle composées ?

Eminem a composé un total de 289 chansons, selon Tourner. Son plus récent album, Musique pour être assassiné par est sorti en janvier 2020.

Eminem aux Oscars avec Elton John en février 2020 (Crédit : Instagram/eminem)

Quel âge a Eminem ?

Eminem, alias Marshall Bruce Mathers III, est né le 17 octobre 1972 dans le Missouri aux États-Unis, ce qui lui donne 49 ans en octobre 2021.

La fille et l’ex-femme d’Eminem

Eminem a une fille biologique, Hailie, avec son ex-femme Kim Scott. Elle est née le jour de Noël en 1995.

Hailie, la fille d’Eminem (Crédit : Instagram/hailiejade)

Eminem a également deux filles adoptives : Whitney Scot Mathers, née en 2002 de Kim Scott et d’un autre homme avec qui elle était en couple, et Alaina Marie Mathers, née en 1993, qui est la fille de sa belle-sœur et encore une fois, il a la garde de sa.

La valeur nette d’Eminem en 2021 – est-il milliardaire ?

Eminem n’est pas milliardaire. Il a une valeur nette de 230 millions de dollars (166 068 050 €) en 2021. C’est selon Tranche, qui a classé les 20 rappeurs les plus riches du monde.

Eminem lors de sa tournée sud-américaine en 2016 (Crédit : Instagram/eminem)

Qui est le rappeur le plus riche du monde en 2021 ?

Selon Tranche, Kanye West est officiellement le rappeur le plus riche du monde en 2021, avec une valeur nette de 1,3 milliard de dollars (938 658 500 €).

Eminem est le cinquième rappeur le plus riche.

Drake, Eminem et Lil Wayne se produisent lors de la 52e cérémonie annuelle des Grammy Awards à LA, 2010 (Crédit : PA)

Top 10 des rappeurs les plus riches du monde en 2021

Tranche a répertorié les dix rappeurs les plus riches du monde comme suit :

Kanye West (valeur nette : 1,3 milliard de dollars) Jay-Z (Valeur nette : 1 milliard de dollars) Sean Combs (valeur nette : 900 millions de dollars) Dr Dre (valeur nette : 780 millions de dollars) Eminem (Valeur nette : 230 millions de dollars) Pharrell Williams (Valeur nette : 200 millions de dollars) Master P (Valeur nette : 200 millions de dollars) Drake (valeur nette : 180 millions de dollars) Usher (valeur nette : 180 millions de dollars) Ice Cube (valeur nette : 160 millions de dollars)