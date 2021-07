Quelle est la valeur nette de Tom Daley ?

Tom Daley a finalement reçu une médaille d’or à Tokyo, lundi 26 juillet, après 13 ans de compétition aux Jeux olympiques. Son mari et sa famille font la fête à la maison depuis sa performance gagnante.

Daley plonge depuis plus de 20 ans et il était le plus jeune concurrent britannique lorsqu’il a fait ses débuts aux Jeux olympiques d’été de 2008.