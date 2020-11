Certains le connaissent comme le professeur Zoom puissant, intelligent et super dangereux (également connu sous le nom d’Eobard Thawne) de la série originale de super-héros de CW, Le flash. Cependant, cet acteur est apparu dans quelques autres émissions de télévision populaires, notamment Gommages et Ed.

Quelle est la valeur nette de Tom Cavanagh? Voici ce que nous savons de cet acteur canadien.

Tom Cavanagh est l’une des stars de ‘The Flash’

Bien que cette série soit basée sur le personnage de DC Comics le flash, il y a plusieurs autres personnes aux capacités surhumaines qui apparaissent tout au long de cet original de CW. Cela inclut un personnage, le professeur Zoom, qui a également une vitesse surhumaine, une guérison accélérée et un intellect de génie.

Ce personnage, de son vrai nom Eobard Thawne, est l’ennemi juré du Flash et est interprété par l’acteur canadien Cavanagh. Au fur et à mesure que la série avançait, Cavanagh a commencé à travailler dans d’autres départements. Il a réalisé des épisodes dans les saisons 3, 4 et 5 de Le flash, selon leur page Fandom.

EN RELATION: L’acteur Tom Cavanagh de « The Flash » révèle les leçons de vie les plus importantes de son père

Tom Cavanagh est apparu dans des émissions de télévision comme « Scrubs » et des films comme « Yogi Bear »

Oui, il travaille actuellement sur la série CW, mais Cavanagh est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision primées. Qui comprend Gommages, où il a dépeint Dan Dorian, qui déteste la mayo, pour certains épisodes de la saison 2 à la saison 8 de la série.

Pour la série, Ed, mettant en vedette Famille moderne Julie Bowen, cet acteur a incarné le personnage principal, un avocat new-yorkais récemment licencié nommé Ed Stevens. L’émission a duré quatre saisons, remportant un certain nombre de prix et de nominations en cours de route, Cavanagh produisant et réalisant plusieurs épisodes.

Après cela, Cavanagh est apparu dans quelques films, dont Tom et Grant, Yogi Bear, et Amour et dette. Selon IMDb, il est apparu pendant une courte période dans des émissions comme Van Helsing, les Goldbergs, et Aime le singe. Il est également apparu dans des performances live, y compris la reprise de Broadway de Shenandoah.

Cavanagh a même fait une apparition dans la série animée Disney Junior, Doc McStuffins, comme le personnage Big Jack. Les revenus de ces projets contribuent à sa valeur nette globale, qui, selon certaines estimations, se chiffre en millions.

L’acteur Tom Cavanaugh lors de la table ronde pour le «Flèche» et «Le flash» | Earl Gibson III / WireImage

EN RELATION: ‘The Flash’: Violett Beane reviendra-t-il en tant que Jessie Quick maintenant que ‘God Friended Me’ a été annulé? (Certains fans le pensent)

Quelle est la valeur nette de l’acteur de «The Flash» Tom Cavanagh?

Selon Celebrity Net Worth, cet acteur canadien a environ 4 millions de dollars. Cela est principalement dû à ses rôles dans divers films et émissions de télévision, ainsi qu’à son travail dans des publicités avant sa performance en évasion dans Ed.

Il gagne aussi vraisemblablement de l’argent grâce à son travail de réalisation et de production de plusieurs émissions de télévision, dont Le flash. Cet acteur réside actuellement à Los Angeles avec sa femme Maureen Grise, rédactrice photo pour Sports Illustrated.

Les téléspectateurs peuvent regarder des épisodes de Le flash mettant en vedette Cavanagh sur la CW ou sur Netflix. En dehors de cela, les fans peuvent suivre l’acteur sur ses comptes de médias sociaux.