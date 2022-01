Quelle est la valeur nette de The Weeknd en 2022 ?

En plus de publier à plusieurs reprises des albums à succès, The Weeknd a profité de partenariats et de soutiens avec des marques, notamment des sociétés de préservatifs, des fabricants de cigarettes électroniques et Marvel. Il est également l’un des « visages » d’Apple Music et il a également été un ambassadeur de la marque Puma. De plus, The Weeknd a sa propre marque de mode – XO.