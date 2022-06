Quelle est la valeur nette de Stormzy en 2022 ?

Stormzy est l’un des rappeurs les plus aimés du Royaume-Uni et est sans aucun doute la bande originale de la plupart des années d’adolescence de la génération Z avec sa célèbre chanson « Shut Up », sortie en 2015.

Stormzy a également volé le cœur du Royaume-Uni avec sa performance époustouflante de « Blinded By Your Grace », au cours de laquelle il portait un gilet anti-coups de l’Union Jack conçu par Banksy pour exposer les inégalités dans les arts.

Interprétant « Not That Deep », un morceau de Dreamers Disease, Stormzy est devenu le premier rappeur non signé à apparaître sur Later… With Jools Holland en 2014.