Quelle est la valeur nette de Stephen Bear ?

Il doit être jugé pour s’être filmé secrètement en train d’avoir des relations sexuelles avec une fille en août de l’année dernière et de les avoir partagées sans sa permission. Il a nié les allégations et sera jugé l’année prochaine

En attendant, lui et sa petite amie actuelle n’ont aucun problème à partager des sex tapes torrides en ligne, ce qui amène les gens à se demander combien il vaut et comment il gagne son argent.

Stephen a fait ses débuts à la télévision en 2011 sur Naufragé puis en 2015 et 2016, il a participé à Ex sur la plage. Il a gagné Célébrité Grand frère en 2016.

Il n’a participé à aucune autre série de télé-réalité depuis 2016 et en avril 2021, Stephen a déclaré sur sa chaîne YouTube qu’il « quittait le showbiz » et se lançait dans une nouvelle entreprise.

Stephen a déclaré qu’il consacrerait sa chaîne YouTube à enseigner aux gens « comment commencer à gagner de l’argent » et a depuis publié des vidéos avec des conseils sur l’investissement dans les actions et les actions.

Au fil des ans, il a entretenu un certain nombre de relations très médiatisées, notamment avec Geordie Rive‘s Vicky Pattinson, Lillie Lexie Gregg, qui a également participé à Ex sur la plage et Célébrité Grand Frère, et Geordie Rivec’est Charlotte Crosby.