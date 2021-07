Quelle est la valeur nette de Simone Biles ?

Sans doute l’un des plus grands athlètes de tous les temps, Simone Bilès a remporté le plus de médailles dans le sport de la gymnastique – et elle a vu beaucoup de richesses en résulter.

Debout à seulement 4 pieds 8 pouces, la jeune femme de 24 ans est l’une des plus grandes stars du monde en ce moment et est sur le point de lever le rideau sur sa brillante carrière olympique à Tokyo.

Et ce faisant, elle a établi un record américain pour le plus grand nombre de médailles d’or en gymnastique féminine à un seul match.

Biles, qui a un total combiné de 30 médailles olympiques et aux championnats du monde, est le grand favori avant les Jeux olympiques de Tokyo, en tant que médaille d’or pour les épreuves du concours général, du sol, du saut et de la poutre.

De plus, aux Jeux olympiques de 2016, chaque médaillé d’or a reçu 25 000 €, 15 000 € pour l’argent et 10 000 € pour le bronze. Avec quatre médailles d’or et une de bronze, Biles est reparti de 110 000 € de plus.