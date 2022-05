Quelle est la valeur nette de Rosie Ramsey en 2022 ?

Rosie Ramsey est une présentatrice, actrice, auteure et podcasteuse expérimentée. Avec son mari Chris, ils hébergent le podcast Shagged, un succès retentissant et acclamé par la critique. Marié. Ennuyé.

Récemment, elle a également attiré beaucoup d’attention sur ses profils de médias sociaux, où ses représentations hilarantes et brutalement honnêtes de sa vie quotidienne lui ont valu un grand nombre de followers.

Alors en 2022, que vaut désormais Rosie Ramsey ?

À partir de 2022, la valeur nette individuelle de Rosie Ramsey n’est pas largement connue. Cependant, comme elle partage sa carrière avec son mari Chris, leur valeur nette combinée se situerait entre 5 et 10 millions de livres sterling selon Otakukart.com.

Tout au long de sa carrière, Rosie a assumé de nombreux rôles différents dans le monde de la télévision, de la présentation à l’apparition dans des émissions, des radios et des podcasts. Lorsqu’elle a travaillé comme intervieweuse au Chris Ramsey Show, elle a eu l’opportunité d’interviewer la superstar de la WWE, devenue acteur, John Cena, ainsi que l’acteur hollywoodien Lesley Mann. En plus de son rôle d’interviewer d’autres personnes, elle est également apparue dans des émissions telles que: The Sarah Cox show, Alan Carr’s Epic Game Show et Channel 4’s Married to a Celebrity: A Survival Guide and Parenting for Idiots. En plus de cela, elle a co-animé l’émission de radio Capital Radio avec la superstar mondiale Ed Sheeran, exécutant même un duo avec lui, qu’elle a ensuite publié sur son YouTube pour que les fans puissent en profiter.

Chris Ramsey et Rosie Ramsey présentent le prix de la meilleure chanson de 2019 sur scène aux Global Awards 2020, crédit : Alamy

Le plus grand succès de Ramsey est cependant son récent podcast Shaged. Marié. Agacée, qu’elle a commencé en 2019 et a commencé avec son mari Chris. L’émission se moque de la parentalité, des disputes stupides et d’autres aspects des relations et de la vie conjugale auxquels beaucoup peuvent s’identifier. Depuis ses débuts, il a attiré un énorme public, avec environ 100 millions de téléchargements, ce qui en fait l’un des podcasts les plus populaires au Royaume-Uni. Il a remporté à la fois le prix Global Best Podcast et le prix British Podcast Listeners ‘Choice en 2020. Suite au succès du podcast, Rosie et Chris ont publié un livre en 2020, qui est devenu un best-seller du Sunday Times, et ont lancé une émission phare à l’O2 en 2021. .