Quelle est la valeur nette de Richard Madeley en 2022 ?

Tout en discutant des conseils controversés d’un ministre pour les familles en difficulté pour trouver un «emploi mieux rémunéré» avec l’activiste politique Femi Oluwole, Madeley a déclaré: «Pensez-vous qu’elle a raison? Que nous sommes trop rapides en tant que société, en grande partie à cause des médias sociaux, pour sauter sur la tête des personnes qui abordent des domaines controversés, mais certaines personnes disent qu’il faut le dire. En d’autres termes, « Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes ». C’est un vieux dicton, mais il a un certain degré de sagesse, n’est-ce pas ? »

Depuis, il a pris des concerts de présentation à la télévision et à l’antenne, y compris Ai-je des nouvelles pour vouset Le petit-déjeuner de Chris Evans sur BBC Radio 2, où il a également couvert Zoe Ball et Terry Wogan. En 2021, Madeley était candidate à la 21e série de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !mais a été contraint de quitter l’émission au milieu de la série après avoir été hospitalisé.

Maintenant âgée de 66 ans, Madeley est une présentatrice de secours pour GMB et écrit une colonne d’oncle d’agonie pour Le télégraphe. Il possède plusieurs livres à succès, dont Richard et Judy : l’autobiographie (2002), co-écrit avec Finnigan, Pères et fils (2008), et Le livre de nuit (2016).