Quelle est la valeur nette de Paul Hollywood en 2021 ?

Paul Hollywood est là depuis le tout début du Grande pâtisserie britannique . Il a vu d’innombrables fonds détrempés et effondrements à son époque, et ses poignées de main sont quelque chose que chaque participant de la série aspire maintenant à réaliser.

Au fil des ans, il a gagné un joli centime de la série, aux côtés de ses autres concerts, et les fans veulent savoir exactement combien il vaut.

Si quelqu’un vous dit qu’il n’y a pas d’argent dans la pâtisserie, encouragez-le à rechercher la valeur nette de Paul Hollywood. Il est rapporté que la personnalité de la télévision et le boulanger vaut environ 11,5 millions de livres sterling en 2021.

Quand le Patisserie était sur BBC One, Paul gagnait 100 000 € par saison pour goûter les pâtisseries des gens et distribuer occasionnellement des poignées de main. Pas mal hein ? Mais ce n’est rien. Lorsque l’émission est passée à Channel 4, le salaire de Paul a quadruplé pour atteindre 400 000 € par saison.

Selon Cœur, Paul posséderait également environ 8 millions de livres sterling d’actifs dans sa société appelée HJP Media LLP et il possède une collection de voitures coûteuses, dont une Aston Martin DB9 de 135 000 livres sterling.

Paul est aujourd’hui l’auteur de six livres, dont Le pain de Paul Hollywood, Comment faire cuire au four et Le boulanger du week-end.