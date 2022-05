Quelle est la valeur nette de Millie Bobby Brown en 2022 ?

L’actrice de 18 ans est née à Marbella, en Espagne, le 19 février 2004, de parents britanniques Kelly et Robert Brown. Après la naissance de Brown, la famille a déménagé à Bournemouth, Dorset, puis à Orlando, en Floride. Ses parents ont ensuite tout vendu pour déménager à Hollywood afin d’aider Brown à réaliser son rêve de devenir acteur.

En 2022, Brown a amassé une valeur nette estimée à environ 10 millions de dollars, soit 8,1 millions de livres sterling, selon Celebrity Net Worth. Et avec sa grande variété de projets en cours, ce chiffre ne cesse de croître.

Cependant, son salaire a ensuite augmenté avec la popularité de l’émission et elle a gagné 2 millions de dollars pour la saison 3.

La performance de Brown en tant que personnage titulaire en 2019 Enola Holmes Le film Netflix lui a valu une multitude d’éloges et d’admiration du public et des critiques, ainsi qu’un revenu de 6,1 millions de dollars, comme l’a rapporté Celebrity Net Worth. Le suivi devrait donner à Brown 7,5 millions de dollars supplémentaires.

En octobre 2020, il a été annoncé que Brown apparaîtrait comme le chef de file d’un tout nouveau long métrage des frères Russo, et sur la base de ses chèques de paie des dernières années, son travail à venir augmentera incontestablement sa valeur nette.

Le Choses étranges L’acteur a également lancé Florence By Mills – une collection de soins de la peau et de produits cosmétiques conçus pour la peau Gen-Z – succédant à des célébrités comme Lady Gaga, Kylie Jenner et Rihanna.