Quelle est la valeur nette de Kim Kardashian en 2022 ?

Son salaire actuel s’élève à 80 millions de dollars par an. Cela peut être attribué aux accords de licence et d’approbation tels que les redevances générées par le jeu mobile : Kim Kardashian : Hollywood.

Les autres sources de revenus comprennent les parrainages Instagram payants qui ont parfois été controversés. L’activiste et actrice Jameela Jamil a critiqué la promotion insensible des produits Kardashian, à savoir des produits comme les « thés en forme », en raison de leur impact nocif et négatif sur l’image corporelle et la santé.

Pourtant, Kim maintient son goût peut-être discutable pour les promotions de parrainage. Dans une interview avec le New York Times elle a déclaré que « vous allez avoir des réactions négatives pour presque tout tant que vous l’aimez ou y croyez ou que cela en vaut la peine financièrement, quelle que soit votre décision, tant que vous êtes d’accord avec cela ». Et pour Kim, financièrement, cela en vaut presque toujours la peine. Kim reçoit généralement au moins une somme à six chiffres pour une seule publication Instagram sponsorisée. Mais il y a des spéculations que ce chiffre est en fait beaucoup plus.