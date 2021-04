Quelle est la valeur nette de Kamala Harris en 2021?

Kamala Harris est entrée dans l’histoire après que le candidat démocrate Joe Biden l’ait annoncée comme sa vice-présidente et qu’elle serait son choix de vice-présidente pour sa course à la présidentielle de 2020. Elle continue de marquer l’histoire en tant que première femme vice-présidente.

Harris a mené sa propre campagne de candidat démocrate à la présidence en 2019, mais a abandonné en raison d’un manque de financement.

«Ma campagne à la présidence ne dispose tout simplement pas des ressources financières dont nous avons besoin pour continuer. Je ne suis pas milliardaire. Je ne peux pas financer ma propre campagne », a-t-elle écrit dans un communiqué. «Et au fil de la campagne, il est devenu de plus en plus difficile de collecter les fonds dont nous avons besoin pour être compétitifs.»

S’il est de notoriété publique que les campagnes politiques coûtent beaucoup d’argent à financer, les gens se demandent tous une chose:

Quelle est la valeur nette de Kamala Harris?

La valeur nette de Kamala Harris est estimée à 6 millions de dollars.

Harris et Emhoff auraient une valeur nette d’environ 6 millions de dollars – 6,3 millions de dollars, pour être exact.

«Forbes» rapporte que ses actifs comprennent «des maisons à Los Angeles, Washington, DC et San Francisco d’une valeur estimée à 5,8 millions de dollars avant dette, des comptes de retraite d’une valeur d’au moins 1,4 million de dollars et deux comptes de capital liés à [her husband’s] cabinets d’avocats d’une valeur d’au moins 1 million de dollars. »

Kamal Harris a épousé son mari Douglas Craig Emhoff, un avocat américain en 2014, et a depuis déclaré ses déclarations de revenus en tant que mariés conjointement.

Comment Kamala Harris a-t-elle gagné son argent?

Les candidats démocrates ont une tradition de pratique de la divulgation financière. Selon ses déclarations de revenus publiées par le « New York Times », son revenu brut ajusté est de 1 889 156 € avec un taux d’imposition effectif de 37% et a payé 697 611 € en impôts totaux.

1. Travailler en tant que procureur de district.

Alors qu’elle travaillait comme procureur de district à San Francisco au début des années 2000, il a été rapporté que Kamala Harris gagnait environ 140 000 dollars par an, et finalement, son salaire est passé à environ 260 000 dollars par an.

2. Être procureur général.

Après avoir été élue procureure générale de Californie en 2010, Kamala Harris a subi une importante réduction de salaire, rapportant environ 160000 dollars par an. Lorsque Harris a été élue au Sénat, elle a gagné à peu près le même montant qu’elle gagnait en tant que procureure générale de Californie.

3. Livres.

Selon ses déclarations de revenus, Kamala Harris a apporté une bonne part de changement à ses mémoires, «The Truths We Hold: An American Journey», qui a été publié en 2019.

Harris a récolté environ 320 000 € de ses ventes de livres.

Combien le vice-président est-il payé?

Actuellement, le vice-président des États-Unis a un salaire annuel fixe de 235 100 €. Ce salaire a été reculé en 2014 par le Congrès sous l’administration Obama. Si le gel des salaires était levé, Harris pourrait gagner 243 500 € ou plus.

Être vice-président comporte également certains avantages. Harris recevra gratuitement le logement, le transport et une allocation de dépenses imposables de 10 000 €.

Même si le gel n’est pas levé, le salaire est un bond significatif par rapport à l’époque où elle était sénateur californienne.

