Quelle est la valeur nette de Johnny Depp en 2022 ?

Johnny Depp, 58 ans, est devenu célèbre à la fin des années 1980, en jouant dans la série 21 Jump Street. Il est depuis devenu l’un des acteurs les plus rentables d’Hollywood, jouant dans les cinq films et superproductions de Pirates des Caraïbes, dont Edward aux mains d’argent, Charlie et la chocolaterie et Alice au pays des merveilles.

Dans le procès Depp vs Heard, qui a débuté en avril 2022, Jack Whigham, l’agent de Depp depuis octobre 2016, a déclaré que l’éditorial de Heard avait été « catastrophique » pour la carrière de Depp et lui avait coûté 22,5 millions de dollars (17,9 millions de livres sterling) qu’il aurait reçu d’un sixième film Pirates des Caraïbes.

Les salaires de plus en plus élevés de Depp se sont accompagnés d’un style de vie de plus en plus somptueux. Selon Valeur nette des célébrités il dépense 30 000 € (24 000 €) par mois pour le vin seul, des sommes qui rivaliseraient avec Jack Sparrow lui-même. L’acteur aurait également dépensé 3,6 millions de dollars (2,9 millions de dollars) par an pour une équipe de quarante personnes.