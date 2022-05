Quelle est la valeur nette de Jennifer Aniston en 2022 ?

L’actrice, productrice, porte-parole et entrepreneure américaine acclamée Jennifer Aniston est née le 11 février 1969, ce qui lui donne 53 ans. Aniston est devenu célèbre dans les années 90 grâce à la série télévisée à succès Friends. Elle est aujourd’hui l’une des actrices les plus connues de tous les temps, mais combien vaut-elle ?

La valeur nette de Jennifer Aniston est, évidemment, impressionnante. En 2022, Jennifer Aniston aurait une valeur nette estimée à 320 millions de dollars, soit 253,4 millions de livres sterling, selon Cosmopolitan, et, à l’heure actuelle, elle récolte environ 20 millions de dollars et plus chaque année en jouant dans d’énormes films et en acceptant des accords de parrainage, son autre entreprise commerciale principale, consolidant sa place parmi les actrices les plus riches du monde. Jennifer Aniston a même son propre chef privé, nommé Jewels Elmore.