Quelle est la valeur nette de Daniel Radcliffe en 2021 ?

Daniel Radcliffe et ses amis de Poudlard ont acquis une renommée internationale du jour au lendemain lorsque Harry Potter et la pierre philosophale est sorti en 2001 – et ils ont tous des soldes bancaires pour le refléter.

Maintenant au début de la trentaine, Harry, Ron et Hermione (ou plutôt les acteurs qui les ont joués) ont tous eu une carrière réussie dans le monde moldu après avoir obtenu leur diplôme de Poudlard. Et les fans ont hâte de les voir se remémorer le bon vieux temps dans l’épisode spécial des retrouvailles du Nouvel An.

Alors que les fanatiques du monde sorcier du monde entier se préparent à s’asseoir et à rattraper les anciens de Poudlard, il y a eu un regain d’intérêt pour la vie personnelle des stars et ce qu’elles ont fait depuis qu’elles ont vaincu vous savez qui.

Les stars de Harry Potter à l’avant-première du dernier film Harry Potter en 2011. (Crédit : PA)

Valeur nette de Daniel Radcliffe : combien a-t-il gagné grâce à Harry Potter ?

Radcliffe est devenu millionnaire à l’âge de 13 ans, avec un salaire de 1 million de dollars (742 000 €) pour le premier film. L’année suivante, ce salaire a triplé avec sa part dans Harry Potter et la Chambre des Secrets.

Au moment où Radcliffe a joué dans la finale Harry Potter film, puis au début de la vingtaine, la star commandait un total combiné de 50 millions de dollars (37 millions de livres sterling) de Les reliques de la mort.

Au total, on estime que Radcliffe a gagné environ 100 millions de dollars (74,2 millions de livres sterling) pour avoir joué à Harry Potter.

C’est certainement une réalisation, qui a été marquée en devenant la plus jeune personne qui n’était pas royale à avoir son portrait accroché à la National Portrait Gallery. Il a également été invité, avec ses co-stars, à mettre des empreintes de ses mains, de ses pieds et de sa baguette sur le trottoir devant le Grauman’s Chinese Theatre à Hollywood.

Daniel Radcliffe est-il marié ?

Daniel Radcliffe n’est pas marié, mais il est en couple avec l’actrice américaine Erin Darke depuis 2012 après s’être rencontré sur le tournage de Tue tes chéries.