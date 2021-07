La légende de la WWE et ancienne star de l’UFC CM Punk serait sur le point de faire un retour sensationnel et tant attendu à la lutte professionnelle plus tard cette année.

Punk, de son vrai nom Phillip Brooks, est surtout connu pour son passage dans la lutte professionnelle qui l’a vu révolutionner la WWE avec ses explosions scandaleuses et ses scénarios immersifs.

Et maintenant, selon Fightful Select, le favori des fans né à Chicago et ancien champion de la WWE pourrait signer un contrat avec All Elite Wrestling (AEW), mais il n’y a pas encore eu de confirmation officielle à ce sujet.

Punk a officiellement fait ses débuts à la WWE en 2005 et a été un lutteur mid-card pendant des années, avant que sa rivalité avec John Cena ne le pousse finalement dans la stratosphère.

S’affirmant rapidement comme le visage de l’entreprise, Punk a commencé un règne record avec le titre de la WWE, qui l’a vu rester champion pendant 434 jours.

Son moment de rupture a été la célèbre promotion de la bombe à pipe où il a créé l’illusion de sortir du script et de dénigrer Vince McMahon et sa gestion de la promotion.

Curieusement, Punk a évoqué la possibilité de revenir à la lutte dans le passé, et bien qu’il n’ait jamais complètement rejeté l’idée, il n’a pas non plus insisté pour cela.

Depuis lors, il s’est aventuré – et a échoué – dans le monde de l’UFC, gagnant un joli centime en cours de route, mais combien vaut-il aujourd’hui ?

Quelle est la valeur nette de CM Punk ?

C’est aussi beaucoup d’argent, surtout compte tenu du fait qu’il ne lutte plus ou ne se bat plus à l’UFC.

Punk a été généreusement payé pendant son mandat de lutteur professionnel et a été la star de la ECW la mieux rémunérée de 2006 à 2008, gagnant environ 200 000 € à 300 000 € par an.

Son action était cependant à son plus haut niveau à la WWE, où il a remporté 1 million de dollars en 2011. Ce chiffre est passé à 1,3 million de dollars en 2012, avant de passer à 1,7 million de dollars à la fin de 2014.

Punk a fait un joli centime pendant son séjour à l’UFC

Il a rapidement gagné un paiement important de 200 000 € après avoir été nommé vedette du jeu vidéo WWE 2K13.

L’homme de 42 ans avait gagné suffisamment de valeur de marque pour gagner des millions partout où il allait après avoir quitté la WWE, l’UFC étant prêt à bien le payer, même en tant que novice. Son premier combat lui a valu 500 000 €.

Il a tiré le meilleur parti des revenus de la télévision à la carte, ce qui a fait passer ses revenus au-delà du million. Il a de nouveau été payé 500 000 € pour sa deuxième apparition.