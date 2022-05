Quelle est la valeur nette de Channing Tatum en 2022 ?

Channing Tatum est un coup de cœur mondial. Connu pour son rôle principal dans Magic MikeTatum est un célèbre danseur, acteur et mannequin, et pour cela, il vaut 80 millions de dollars (soit environ 64 millions de livres sterling), selon Valeur nette des célébrités.

Tatum a eu des débuts modestes. Il est né en Alabama d’un père ouvrier du bâtiment et d’une mère hôtesse de l’air.

Tout au long de son enfance, il a toujours été sportif et a développé un amour des événements d’athlétisme qui lui éviteraient des ennuis – il a ensuite fréquenté le Glenville State College en Virginie-Occidentale grâce à une prestigieuse bourse de football.

Mais la vie d’athlète n’était pas pour Tatum. En tant que décrocheur universitaire, il a fait des petits boulots avant de devenir strip-teaseur dans une boîte de nuit, sous le pseudonyme de Chan Crawford.

Channing Tatum et sa femme Jenna Dewan lors de la première mondiale de « The Vow ». Crédit : PictureLux / Les archives d’Hollywood / Alamy

La première grande percée de Tatum dans l’industrie du divertissement est survenue lorsqu’il a été choisi pour le clip vidéo « She Bangs » de Ricky Martin et a été payé 400 € pour le travail. Ses performances qui plaisent à la foule et ses mouvements fluides ont fait de lui un artiste naturel pour le showbiz.

À partir de là, sa carrière est montée en flèche et il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne soit repéré. Il a modelé pour de grands noms comme Armani, Dolce et Gabbana – et même Abercrombie et Fitch. Sa beauté commençait à se révéler utile.

Pourtant, Tatum en voulait plus et a décidé de poursuivre des rôles d’acteur. Son premier rôle était dans Elle est l’homme, travaillant aux côtés de noms de l’industrie comme Laura Ramsey et Amanda Bynes. Depuis, il a joué dans 21 Jump Street, Cher John, Chien et plus récemment —La cité perdue dont la première a eu lieu en avril 2022.

Pour ajouter, son portefeuille immobilier en dit long; un domaine de 6 millions de dollars à Beverly Hills, une maison de 2,5 millions de dollars à Los Angeles et sa dernière acquisition – une ferme de 5,6 millions de dollars à Brentwood, en Californie.