Quelle est la valeur nette d’Amber Heard en 2022 ?

Amber Heard, l’actrice et mannequin américaine, a fait investir des millions de personnes dans son procès en diffamation très médiatisé de 50 millions de dollars contre l’ex-mari et acteur Johnny Depp. L’affaire de diffamation actuelle fait suite au démenti par Depp des affirmations faites en 2016 par Heard selon lesquelles il aurait été physiquement violent envers elle.

La carrière d’actrice de Head a commencé en 2005 où elle a fait son premier camée à l’écran avec un rôle mineur dans le film « Drop Dead Sexy ». Depuis lors, elle a joué dans ses films révolutionnaires avec des rôles de soutien dans « Pineapple Express » et « Never Back Down » (2007) et a acquis une reconnaissance à Hollywood. Son plus grand rôle à ce jour, cependant, est son personnage Mera dans Aquaman, dans lequel elle a reçu un total de 15 millions de dollars, y compris le premier film et la suite.