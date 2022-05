Quelle est la valeur nette d’Adam Conover en 2022?

Adam Conover est un comédien, écrivain, doubleur et animateur de télévision américain, qui est surtout connu pour sa création de l’émission truTV d’une demi-heure Adam Ruins Everything qui est sortie en 2015, et qu’il a animée jusqu’en 2019.

Mais ne vous inquiétez pas, Conover est de retour ! Son nouveau documentaire satirique Netflix, The G Word With Adam Conover, vient de sortir sur leur plateforme, arrive le 19 mai et reçoit déjà d’excellentes critiques.

Maintenant que Conover est revenu sur notre écran, nous nous demandons combien vaut-il ?

Valeur nette d’Adam Conover :

À partir de 2022, plusieurs sources (telles que FamousPeopleToday.com) conviennent que la valeur nette d’Adam Conover est estimée entre 0,5 et 1 million de dollars.

Il a accumulé l’essentiel de sa richesse grâce à son émission, Adam Ruins Everything, mais en plus de cela, il a plusieurs autres projets, notamment un podcast, d’autres émissions, une chaîne YouTube et une boutique de marchandises en ligne.

Adam Conover est né en 1983 à Smithtown, New York et a grandi avec sa sœur et ses parents scientifiques, se laissant décrire comme « le seul membre de la famille sans doctorat ». Mais l’amour d’Adam pour les arts de la scène a commencé Au début de ses études au Bard College, sa carrière a vraiment commencé en 2012. Après avoir commencé à travailler comme auteur de sketches et interprète pour la chaîne de comédie CollegeHumor, il a finalement créé la série Web qui allait devenir la émission populaire, Adam Ruins Everything. Depuis lors, Conover a exprimé plusieurs personnages dans la série animée Netflix BoJack Cavalier, et a créé le nouveau podcast Earwolf Factually. De plus, depuis 2020, Conover accueille l’adaptation américaine du jeu télévisé familial classique, The Crystal Maze.

Adam Conover sur scène au Comedy Comedy Festival. Crédit : Alamy

Dans son émission, Adam Ruins Everything, Adam a passé des années à utiliser des recherches approfondies combinées à une touche de comédie pour donner au public une dose de réalité sur toutes sortes de sujets. Mais bien que ce spectacle ne soit plus diffusé, les fans du programme seront heureux de savoir que son style unique de documentaire comique est de retour ! On The G Word With Adam Conover, qui est produit par Higher Ground Productions de Barack et Michelle Obama, est maintenant sur Netflix. Conover discute des bons et des mauvais aspects de divers organismes gouvernementaux de la série. Les émissions ont initialement reçu d’excellentes critiques de la part des fans et des critiques qui apprécient ses aspects comiques tout en pensant qu’il s’agissait « d’une véritable tentative d’éduquer le public ».