Trois adolescents de Floride de deux écoles secondaires distinctes ont été arrêtés et accusés de petits larcins et de méfaits liés à un distributeur de savon volé et à un évier endommagé.

L’un des élèves, un adolescent de 15 ans de l’école secondaire Bartow, a endommagé un distributeur de savon et en a volé un autre.

Quelle est la tendance TikTok « Devious Lick » ?

Les « léchages sournois » signifient simplement voler quelque chose à l’école. Certains Tik Toks montrent des étudiants en train de voler des lavabos, des toilettes, des distributeurs de savon, des fontaines à eau – quelqu’un a même placé un panier de basket à l’intérieur d’une salle de bain, pour une raison quelconque.

Un coup de langue signifie un vol précieux, et sournois signifie l’utilisation habile de tactiques sournoises pour atteindre un objectif.

Des écoles de tout le pays signalent des cas de vandalisme et de vol de biens dans les salles de bains, les salles de classe et même un panneau d’arrêt devant l’école.

La tendance du «léchage sournois» aurait été lancée par @jugg4elias – un compte TikTok maintenant supprimé – qui a publié une vidéo le 1er septembre, le montrant en train de sortir une boîte de masques jetables de son sac à dos.

La légende disait: « Un mois après le début de l’école, un coup de langue absolument sournois. J’aurais dû apporter un masque.

Le Tik Tok a reçu plus de 239 000 vues en une semaine. À partir de ce moment, de plus en plus de personnes ont adhéré à la tendance.

Une autre affiche, l’utilisateur @dtx.2cent, a créé un Tik Tok qui a obtenu plus de 7,2 millions de vues le montrant révélant un distributeur de désinfectant pour les mains qu’il avait volé à l’école. Son compte a également été supprimé en conséquence.

Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux semblent penser que c’est drôle, faisant référence à des moments passés où les gens ont commis ces actes fous ou partageant la vidéo qu’ils pensaient être la plus drôle.

La police a condamné les «léchages sournois» après l’arrestation d’un adolescent de Floride.

Le shérif du comté de Polk, Grady Judd, ne trouve pas ça aussi drôle. « Ce n’est pas une erreur enfantine. Ce sont des lycéens qui commettent un acte criminel organisé et ils seront tenus responsables de manière appropriée », a-t-il déclaré.

« Tout a commencé avec une vidéo Tik Tok, un coup de langue sournois », a-t-il déclaré. « Eh bien, nous allons vous donner un coup de langue d’arrestation si vous commettez un coup de langue criminel. »

Selon les directives de la communauté de Tik Tok, il est contraire aux règles de publier des vidéos qui permettent des activités criminelles ou enfreignent les lois, et en tant que tel, ils ont commencé à prendre des mesures.

Lorsque vous recherchez le terme « lécher sournois », vous verrez maintenant un message indiquant « Cette phrase peut être associée à un comportement ou à un contenu qui enfreint nos consignes ».

Des vidéos sont supprimées et des poursuites judiciaires sont engagées partout – les étudiants étant également confrontés à des suspensions ou à l’expulsion de leurs écoles.

Le responsable de la communication des écoles publiques du comté de Seminole, Michael Lawrence, a déclaré: «Ce sont des répercussions à long terme qu’un enfant peut penser que c’est drôle à l’époque, mais cela pourrait les affecter pendant de nombreuses années à venir.»

Il a également déclaré que les étudiants et leurs parents seront responsables du paiement des réparations.

Alors que le terme « lèches sournoises » est désormais introuvable sur la plate-forme, les utilisateurs orthographient mal la phrase pour essayer de contourner les nouvelles interdictions.

Une version mal orthographiée avec un hashtag « #devoiuslick » affichait toujours les résultats de la recherche mercredi après-midi et comptait plus de 388 000 vues.

