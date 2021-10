Quelle est la star de Marvel la moins aimée des fans

25 films au total composent le Univers cinématographique Marvel (MCU), depuis sa création en 2008 avec Hombre de Hierro. Shang-Chi et la légende des dix anneaux C’était le dernier lancement de la saga, en septembre dernier et en novembre elle verra le jour Éternels, du réalisateur lauréat du oscar, Chloé Zhao. Avec autant de productions, ce monde est composé d’un grand nombre d’acteurs devenus des stars.

Robert Downey Jr., Chris Evans et Scarlett Johansson pourraient figurer parmi les interprètes les plus connus qui faisaient partie de chacune de ces bandes. Ce jeudi, une note de Divulgacher concentré sur qui pourrait être considéré comme l’acteur le moins aimé au monde. MCU. L’arbre a été mis en Jérémy Renner, avec ses divers problèmes dans sa vie privée.

Parallèlement à l’article, il y avait un sondage dans lequel plus d’un millier de personnes ont voté et défini qui était la star de merveille ils voulaient le moins. Plus de onze comédiens choisis, Jérémy Renner arrive en deuxième position avec 22% des voix. Le premier endroit? C’était pour Brie larson, l’actrice de Capitaine Marvel, qui a été sélectionné par 46% des votants. Le podium l’a complété Chris Pratt avec 8% des voix.

Quel est l’acteur préféré des fans de Marvel

Si l’on tient compte de l’enquête précitée, l’un des onze artistes présélectionnés s’est démarqué des autres grâce aux quelques votes qu’il a recueillis. Seulement 1% des utilisateurs de Divulgacher a précisé que l’acteur de la MCU ils aimaient le moins était Chris Hemsworth. L’acteur qui donne vie à Thor est l’un de ceux qui semblent s’amuser le plus lors du tournage et celui qui a généralement les séquences comiques les plus longues (y compris son épisode de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » était celui qui a été posé comme une comédie).

En inversant le vote, le podium des plus aimés est complété Marc Ruffalo, avec 2%, tandis qu’à la troisième place il y a égalité. 3% de ceux qui ont voté ont donné leur voix à Scarlett Johansson et un nombre égal de personnes étaient enclines à Tom Holland, qui avant la fin de l’année jouera dans le troisième film de Pierre Parker, Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

