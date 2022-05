Quelle est la situation juridique d’Ezra Miller ?

célébrités

Ezra Miller a récemment traversé des conflits similaires qui ont conduit à son arrestation. Quelle est votre situation et qu’est-il arrivé aux victimes de votre attaque ?

© GettyQuelle est la situation juridique d’Ezra Miller ?

Ezra Miller a connu une augmentation notable de sa popularité ces dernières années après avoir joué des rôles majeurs dans deux des plus grandes franchises Warner Bros. d’aujourd’hui : DC Extended Universe et Fantastic Beasts. Cependant, ces derniers mois, il a fait la une des journaux pour des cas de violence et des arrestations qui ont conduit à un regard différent des fans. Que se passe-t-il avec lui maintenant ?

Bien que l’affaire survenue en mars de cette année soit devenue virale sur les réseaux sociaux, ses problèmes d’attitude ont commencé début 2020 lorsque une vidéo est apparue dans laquelle il perd son sang-froid et répond violemment à une femme. A cette époque, il a perdu un peu de soutien du public, mais il a brisé sa patience lorsqu’un un nouveau désagrément à Hawaï qui a entraîné une arrestation par la police.

« Miller a commencé à crier des obscénités et a attrapé le microphone d’une femme de 23 ans qui chantait au karaoké (délit de conduite désordonnée), puis s’est jeté sur un homme de 32 ans jouant aux fléchettes (délit de harcèlement). »a été signalé par un officier local. À la suite de cela, le couple a accepté une demande d’ordonnance restrictive contre l’acteur, alors qu’il devait payer sa caution pour être libéré.

Ce n’était pas tout pour Esdraspuisque près d’un mois plus tard une nouvelle interpellation est signalée au même endroit pour une nouvelle altercation chez un particulier à Pahoa. La police a signalé qu’il y avait une demande pour que Miller parte, mais il s’est mis en colère après cela et a jeté une chaise, frappant une femme de 26 ans dans la foule, la faisant se couper.. Plus tard, il eut un conflit avec un couple qui l’a accusé d’être entré par effraction dans leur chambre et d’avoir dit à la victime masculine « Je vais vous enterrer vous et votre femme », ainsi que d’avoir volé ses effets personnels.

Quelle est votre situation juridique ?

Les premiers problèmes Ezra Miller Ils ont été résolus avec le paiement d’une caution de 500 dollars, mais le couple agressé a demandé une ordonnance restrictive contre lui. Aujourd’hui, cette demande a été retirée et l’on pense que l’audience à son encontre ne se poursuivrait pas avec l’affaire. Pendant ce temps, des doutes ont été émis quant à la capacité de Warner Bros. à le remplacer en tant que Éclat par Dylan O’Brien, mais jusqu’à présent, il n’a pas été officialisé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂