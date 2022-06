Quelle est la situation de la série HBO Max, Green Lantern ?

in

Bandes dessinées DC

Green Lantern a fait ses débuts au cinéma avec peu de succès et a presque atteint le DC Extended Universe mais devra attendre sa chance d’arriver en série sur HBO Max.

©IMDBWayne T.Carr comme Green Lantern

La lanterne Verte sur grand écran en 2011 avec le célèbre Ryan Reynolds jouant Hal Jordan, un pilote d’essai qui, une nuit, tombe sur un extraterrestre sur le point de mourir qui lui offre une bague très spéciale. Ce cadeau transforme l’humain arrogant en super-héros que nous connaissons tous mais qui, avec ce film, a complètement échoué à l’amertume du fandom de CC.

Ensuite, Zack Snyder voulait ajouter le personnage à sa cour de Ligue des Justiciers. Il avait même filmé la séquence avec l’acteur Wayne T. Carr se faisant passer pour John Stewart, une autre version du chevalier d’émeraude, mais depuis Warner Bros. ils ont demandé au réalisateur de ne pas utiliser ce personnage car ils avaient d’autres projets pour lui. On parle de la série à voir à travers hbo max.

Et Green Lantern ?

Jérémy Irvin est l’acteur choisi pour donner vie à Alan Scott, un autre La lanterne Verte, dans l’émission qui frappera le monde du streaming une fois terminée. En ce sens, l’interprète s’est entretenu avec ScreenRant et dit: « Je suis très excité. C’est un projet qui existe depuis longtemps. Pour autant que je sache, il n’y a pas de date de début, mais quand ils m’appelleront, je mettrai le costume vert et je serai là « .

« Je pense que c’est une période très difficile pour faire démarrer un projet et je sais qu’ils veulent faire cette série à grande échelle. Faire en sorte que toutes les stars s’alignent sur un récit aussi ambitieux et ce genre d’histoire est difficile. J’espère que tout s’enchaînera à un moment donné. »était l’expression du désir qu’il partageait Jérémy Irvin se référant aux difficultés que COVID-19 représentait à cet égard.

Il y a plus d’un an, ils ont annoncé le casting de La lanterne Verte et l’un de ses principaux protagonistes, Jérémy Irvinsemble n’avoir aucune nouvelle de la mise en production de la série de hbo max. Cependant, il y a quelques jours, Production hebdomadaire partagé l’information que le tournage commencera à l’automne européen. Sera-ce un rapport précis? Nous devrons attendre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂