Dans l’horreur de 1988, Child’s Play créé par Don Mancini, Chucky était un tueur en série et a été surnommé « The Lakeshore Strangler » par la police. Charles tente d’échapper aux autorités mais est finalement attrapé et abattu par le détective Mike Norris.

Cependant, Charles est entré dans un magasin de jouets et a utilisé un artefact vaudou pour le transférer dans la chose la plus proche, une poupée Good Guy. La poupée maintenant habitée par Charles Lee Ray a été vendue dans une ruelle. Puis les meurtres continuent.

Chucky est l’une des franchises de slasher et d’horreur les plus remarquables et existe depuis 1988 avec l’introduction du film « Child’s Play » et continue d’être vu dans plusieurs remakes et adaptations.

Quelle est la signification du vrai nom de Chucky ?

Le vrai nom de Chucky est Charles Lee Ray qui a été inspiré par trois meurtriers distincts – Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray.

Eh bien, c’est ce qui est dit sur le film page IMDb dans la section « questions-ressources ».

Selon Screenrant, son prénom Charles a été inspiré par Charles Manson, qui est notoirement lié aux meurtres de Tate-LaBianca de 1969 et est décédé plus tard en prison en 2017.

Manson a également créé un culte connu sous le nom de « Famille Manson » dont les membres sont devenus responsables de plusieurs autres meurtres.

Son deuxième prénom vient de Lee Harvey Oswald qui aurait tué le président américain JF Kennedy – bien qu’il y ait eu plusieurs complots, il a été accusé du crime. Oswald a ensuite été abattu par Jack Ruby.

Enfin, son nom de famille Ray vient du nom de James Earl Ray qui a été reconnu coupable d’avoir assassiné le Dr Martin Luther King Jr. en 1968. Ray est décédé plus tard en prison en 1998 après avoir purgé 29 ans de sa peine de 99 ans pour meurtre.

Ce nom donne maintenant un nouveau sens à la trame de fond de Charles Lee Ray dans les films. Ces tueurs infâmes étaient connus et redoutés par beaucoup au moment de la création du film, il est donc logique que les créateurs du film soient inspirés par ces meurtriers de la vie réelle.

Compte tenu des manières meurtrières de Chucky, il semble qu’il ait peut-être pris toutes les mauvaises parties de ses homonymes et les ait utilisées pour devenir encore plus terrifiantes qu’elles l’étaient !

Les aventures de Chucky sont désormais à découvrir dans la dernière adaptation de la série nommée 2021 diffusée sur le réseau Syfy.

La série commence lorsqu’une poupée Chucky vintage se présente à une vente de garage en banlieue. Bientôt, une série de meurtres commence dans la ville et révélera les secrets du passé de Chucky.

La série rejoint une longue liste d’autres ‘ Par exemple, ‘Bride of Chucky’, ‘Curse of Chucky’ et plus encore. Le personnage a été créé par le scénariste-réalisateur Don Mancini et joué à l’origine par Brad Dourif, mais a depuis pris de nombreux acteurs de voix et d’action en direct.

Sydney Taylor est un écrivain qui se concentre sur des sujets d’actualité et de divertissement.