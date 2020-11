Quelle est la signification des nouveaux cheveux de Taylor Swift?

Le 18 novembre, aux Apple Music Awards, Taylor Swift a choqué les fans du monde entier en faisant ses débuts avec des cheveux longs et droits.

Dans le passé, un changement dans l’apparence de Swift a signalé que quelque chose est sur le point de se produire, que ce soit un nouvel album, un nouveau clip vidéo ou même une nouvelle ère Taylor Swift.

Naturellement, Swifties s’est rendu sur Twitter pour discuter de ce que le nouveau look de Taylor pourrait signifier, et honnêtement, merci au seigneur pour les fans de Swift, car si quelqu’un la connaît le mieux, c’est eux!

Quelle est la signification des cheveux de Taylor Swift?

Examinons.

Swifties s’est déchaîné avec le nouveau look de Taylor.

Depuis le lancement de son nouveau look, les fans tweetent sans relâche sur les cheveux longs de Taylor Swift.

Un fan a tweeté, « TAYLOR SWIFT EST DE RETOUR AVEC LES CHEVEUX LONGS, JE CRIE. »

Un autre a tweeté, « TAYLOR RECREAIT UNE PHOTOSHOOT RED ALBUM J’AI 0 DOUTES. »

Dans le passé, Taylor a recréé ses anciens looks dans de nouveaux clips musicaux. Est-il possible qu’elle tourne encore une fois une parodie d’elle-même?

Les gens sont convaincus que ses cheveux suggèrent quelque chose – mais quoi?

Nous savons tous que Taylor Swift est un cerveau qui laisse des indices sur sa musique avec à peu près tout ce qu’elle fait.

«Les œufs de Pâques peuvent être laissés sur des vêtements ou des bijoux», a-t-elle déclaré dans une vidéo de 2019.

« C’est l’une de mes façons préférées de le faire parce que vous portez quelque chose qui préfigure autre chose, et les gens ne le découvrent généralement pas vraiment immédiatement », a poursuivi Swfit.

« Mais ils savent que vous envoyez probablement un message – ils le comprendront à temps. »

Taylor Swift a remporté le prix de l’auteur-compositeur de l’année 2020 aux Apple Music Awards.

Son album, folklore, était l’album pop le plus écouté à sa propre date de sortie.

«Gagner l’auteur-compositeur de l’année à quelque titre que ce soit, quelle que soit l’année serait tellement excitant», a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement.

« Mais je pense que c’est vraiment spécial parce que cette année en particulier a été une année où j’ai vraiment l’impression que l’écriture de chansons est la seule chose qui m’a permis de rester en contact avec les fans que je n’ai pas pu voir en concert », a-t-elle ajouté.

Elle a enfin la permission de réenregistrer à nouveau ses anciennes chansons.

Swift a passé l’année dernière à se battre avec Scooter Braun, le directeur musical de 39 ans qui a acheté les enregistrements maîtres de ses six premiers albums.

À l’origine, Scooter Braun a interdit à Taylor Swift d’interpréter ses anciennes chansons.

Mais en novembre 2020, ce n’était plus le cas, car Braun a vendu ses enregistrements maîtres à Shamrock Capital.

Elle est maintenant capable de réenregistrer et d’interpréter ses anciennes chansons.

Un de ses fans tweeté, «Toute l’année a été comme un tourbillon et maintenant enfin TAYLOR EST GRATUIT. Nous supprimerons tous toutes ses anciennes musiques de nos listes de lecture et de nos applications et ne diffuserons que l’art de Taylor appartenant à Taylor. C’est ça. »

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.