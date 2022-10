Quelle est la signification de la page du livre qu’Alicent a envoyé à Rhaenyra dans « La Maison du Dragon »

saison 1 de « Maison du Dragon » a pris fin dimanche dernier, le 23 octobre. Alors le chapitre « La reine noire » présenté le dénouement de la première partie de l’histoire de la préquelle de « Game of Thrones » (« Game of Thrones »).

L’épisode réalisé par Greg Yaitanes nous a montré des moments cruciaux pour l’intrigue, comme la mort de Lucerys Velaryonla naissance douloureuse de Visenya Targaryens et le souvenir de une vieille amitié symbolisé sur une feuille de papier.

Dans les lignes qui suivent, découvrez quel est le sens de la page du livre qui Haute tour d’Alicent Envoyer à Rhaenyra Targaryen dans la finale de la saison 1 Série HBO Max « Maison du Dragon ».

COMMENT RHAENYRA TARGARYEN A-T-ELLE REÇU LA PAGE DU LIVRE ENVOYÉE PAR ALICENT HIGHTOWER ?

après le couronnement de Rhaenyra Targaryenelle rencontre ses alliés dans Dragonstone (Dragonstone) et est informé par Ser Erryk Cargyll d’une visite inattendue : Otto High Tower il vient d’arriver.

Dans une scène très similaire à celle vécue dans le deuxième chapitre de la série, lorsque le prince Démon a volé un œuf de dragon et s’est enfui vers ces territoires, le frère de Viserys I rencontre Otto.

Immédiatement, Rhaenyra atterrit chevauchant son dragon Syrax. C’est là quand le main du roi indique qu’il apporte un message de Haute tour d’Alicent, en faveur de la famille de la reine nouvellement couronnée. Ceci, s’ils acceptaient Aegon II Targaryen comme monarque.

La rencontre entre Rhaenyra Targaryen et Otto Hightower dans le final de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Démon il rit de ces conditions, refusant de les suivre, et menace de commencer une bataille. Alors sa femme l’arrête et le traite de traître Otto.

L’homme, essayant de convaincre Rhaenyra, Il lui tend une page d’un livre. Il mentionne qu’il s’agit d’un souvenir de l’amitié que la jeune femme entretenait avec sa fille Alicent quand ils étaient adolescents. « reine alaise n’a pas oublié l’amour que ils se sont déjà eus. Il n’est pas nécessaire de verser le sang, pour que le royaume puisse continuer en paix »Il dit.

Ensuite, le premier-né Viserys I il vous dit qu’il réfléchira aux termes que vous avez présentés et vous donnera sa réponse le lendemain.

Rhaenyra Targaryen reçoit un cadeau d’Alicent Hightower lors de la finale de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LE CADEAU D’ALICENT HIGHTOWER ?

la page qui Otto donne à Rhaenyra C’est celui du livre d’histoire Alicent et la fille de Viserys I lire ensemble dans le premier chapitre de « Maison du Dragon ».

Dans cette feuille, une partie des exploits de la princesse Nymeria. Et à ce moment, le jeune Rhaenyra il l’a arraché du tome comme un acte de rébellion.

Malgré les 20 années qui se sont écoulées depuis cet événement clé, Alicent garda ce souvenir et décida de l’envoyer à son vieil ami. Ainsi, il tenta d’en faire un « rameau d’olivier » avec lequel il pensait éviter le déclenchement de la guerre civile des Targaryen.

Rhaenyra et Alicent ont lu un livre dans le premier épisode de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

En ce sens, cela pourrait aussi démontrer que l’affection de Alicent envers Rhaneira il ne s’est jamais complètement éteint. Par conséquent, cette action implique son dernier plaidoyer pour la paix, garantissant qu’il ne souhaite pas nuire à sa famille.

La vérité est que la mère de Aegon II il cherche à faire appel aux sentiments de sa compagne, celle qu’il n’aurait jamais blessée à 14 ans. De plus, sa propre Rhaneira surprend Démon lors de l’examen de votre offre.

La page du livre sur la princesse Nymeria que Rhaenyra reçoit dans « La maison du dragon » (Photo : HBO)

RHAENYRA TARGARYEN AURAIT-ELLE ACCEPTÉ L’OFFRE D’ALICENT HIGHTOWER ?

La proposition de la reine Alicent inclus l’octroi pierre de dragon un Rhaenyra Déjà Jacaerys Velaryon. Aussi, confirmez la légitimité de Lucerys Velaryon comme héritier de Marque de dérive. Enfin, convertir en Aegon III Déjà Visery II en écuyer et échanson du roi, respectivement.

Oui ok Démon Targaryen a rejeté cette offre Rhaenyra Je l’analysais. Pas pour ses avantages, mais pour la Chanson de glace et de feu dont son père lui a parlé, dans lequel il est précisé que l’union du royaume était la chose la plus importante pour tout le monde.

Cependant, la guerre semble être l’option la plus réaliste dans ce cas. L’écart entre Vert et les Noirs il est trop grand pour être réparé. De plus, il y avait la possibilité que Otto va tuer Rhaenyra et sa famille étant une menace constante pour le mandat de son petit-fils.

Malgré le refus initial de notre protagoniste, la mort Lucerys Velaryonaprès un incident déroutant contre Aemond Targaryensdéclare enfin le début des actions guerrières qu’elle cherchait à éviter.

L’amitié de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower était un point crucial présenté dans les premiers chapitres de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MAISON DU DRAGON »

COMMENT LUCERYS VELARYON EST-ELLE MORT DANS LA SÉRIE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le chapitre « La reine noire », Rhaenyra Targaryen a décidé d’envoyer son fils Lucerys un Fin de la tempêteafin de sécuriser son alliance avec Seigneur Borros Baratheon en faveur de sa prétention d’héritière du Trône de fer.

Le garçon a atterri dans ces terres en tant que cavalier de déployer et c’est là qu’il s’est rendu compte que son oncle Aemond Targaryens il était arrivé plus tôt, en compagnie de son dragon vhargar. PLUS DE DÉTAILS ICI.

COMMENT RHAENYRA TARGARYEN RÉAGIT-ELLE À LA MORT DE SON FILS LUCERYS ET QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

Dans l’épisode intitulé « La reine noire », Rhaenyra Targaryen rencontre ses alliés dans Dragonstone (Dragonstone). C’est alors qu’il s’approche Démonla prend par la main et lui annonce la triste nouvelle.

Bien que la production ne nous fasse pas écouter ce qu’il dit, les téléspectateurs savent ce qu’il veut dire : le deuxième fils de la reine nouvellement couronnée est décédé en Fin de la tempête. Quelle a été votre réaction et qu’est-ce que cela signifie ? Cliquez ici pour en savoir plus.

LA SCÈNE CONTROVERSÉE ENTRE DAEMON ET RHAENYRA TARGARYEN

Après Rhaenyra révélé son intention d’analyser les conditions de paix présentées par Alicent la tour, Démon montrer leur désaccord lors d’une réunion du conseil de les Noirs.

Immédiatement, la reine nouvellement couronnée demande à ses alliés de quitter la pièce et elle se retrouve seule avec son mari. C’est là qu’il lui demande de se battre pour récupérer son droit d’aînesse. Cependant, la jeune femme lui dit que son devoir va au-delà Trône de fer. PLUS DE DÉTAILS ICI.

LES RÉACTIONS DES RÉSEAUX SOCIAUX APRÈS LA SCÈNE DE CONTROVERSE ENTRE RHAENYRA ET DAEMON

Après avoir vu cette scène, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont opposés aux scénaristes du Série HBO Max pour présenter le personnage joué par Matt Smith agressant sa troisième femme.

De son point de vue, il n’aurait jamais été violent avec elle dans les livres. George RR Martin. De plus, il se serait distingué comme un « caractère gris » pour l’amour de sa famille. PLUS DE DÉTAILS ICI.

FICHE TECHNIQUE DE LA « MAISON DU DRAGON »

Nom d’origine : « Maison du dragon »

Basé sur « Fire and Blood » de George RR Martin

Genres : Action, Aventure, Fantastique, Drame

Pays d’origine : États-Unis

Langue d’origine : anglais

Créateurs : Ryan J. Condal et George RR Martin

Musique : Ramin Djawadi

Distributeur : Warner Bros Domestic Television Distribution

Lieux de production : Portugal, Angleterre, Espagne, États-Unis.

Diffuseur : HBO

Saisons : 1

Nombre d’épisodes : 10

VERMITHOR DANS LA FINALE DE LA PREMIÈRE SAISON DE « MAISON DU DRAGON »

Dans le dixième chapitre de « Maison du Dragon »est montré à Démon Targaryen lui chanter dans Haut valyrien un Vermithor. C’est la première fois que nous voyons le deuxième plus grand dragon du sept royaumes dans la serie.

Puisqu’il doit s’associer à la revendication de sa femme, il va de soi que le cavalier de Carax essayez d’apaiser la bête pour l’avoir de votre côté. PLUS DE DÉTAILS ICI.