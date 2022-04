Quelle est la signification de la chanson Smells Like Teen Spirit ?

Le groupe Nirvana s’est imposé comme l’un des plus influents de la culture grunge à la fin des années 80 et au début des années 90. Avec le chanteur légendaire Kurt Cobainle bassiste Krist Novoselic et le batteur Dave Grohlont réussi à donner une voix à l’angoisse des adolescents, utilisant leur musique comme une forme de libération et de catharsis, dans chacune de leurs paroles et compositions.

Cependant, l’une des chansons les plus emblématiques de Nirvana est sans aucun doute »Sent comme de l’alcool d’ados » ( »smells like teenage spirit » dans sa traduction espagnole) qui a été publié comme la première chanson de l’album classique »Nevermind » de 1991. Depuis sa sortie, il est rapidement devenu l’hymne de toute une génération, étant une chanson des plus influentes des années 90, et qui a propulsé le groupe vers une renommée internationale.

Étant l’une des chansons les plus emblématiques du XXe siècle, les paroles de « Smells Like Teen Spirit » continuent de susciter la controverse aujourd’hui, car bien que beaucoup la chantent encore aujourd’hui, la véritable signification de la chanson emblématique du XXe siècle est inconnue. .

Avec des couplets énigmatiques et une interprétation énergique de Cobain, la chanson présente un message confus et fragmenté, comme s’il s’agissait d’un discours dans lequel on ne savait pas exactement ce qu’il essayait d’exprimer.

Nous commençons par le titre de la chanson, puisqu’elle a généré de nombreux débats depuis sa sortie en 1991. En la traduisant par »Smells like teenage spirit », il semble qu’elle représente la génération de l’époque, puisque la chanson serait devenir un emblème du mouvement grunge, ayant un nom parfait pour la chanson.

Cependant, on ne sait pas si le titre est vraiment Kurt essayant de dire que cette chanson est pour le mouvement de jeunesse, ou si c’était juste une coïncidence, comme Kathleen Hannaleader du groupe punk Bikini Kill et partenaire de Cobain à un moment donné, a affirmé que c’est elle qui a un jour écrit sur le mur : »Kurt sent l’esprit ado » (Kurt sent l’esprit ado).

Certains soutiennent que Kurt Cobain a interprété la phrase comme une métaphore, croyant qu’Hanna le désignait comme un porte-parole d’une rébellion d’adolescents. Des sources proches du chanteur affirment en revanche qu’il avait aimé la phrase car il la jugeait absurde.

La plupart ont perçu la chanson comme un moyen de résumer les conflits intérieurs d’un «esprit d’adolescent, comme ce qui a du sens ou ce qui est absurde, la confiance en soi et le cynisme, l’excitation et l’ennui.

De par l’époque de sa sortie, Nirvana a donné voix au mécontentement de la soi-disant génération X devant la société, car même ayant des ambitions de changement, les jeunes restaient dans le déni. »L’apathie de ma génération. Je suis en colère contre elle. Je suis aussi en colère contre ma propre apathie… » a déclaré Kurt Cobain.

Bien que « Smells Like Teen Spirit » était la chanson signature du groupe, Cobain ne l’aimait pas beaucoup et refusait à plusieurs reprises de la jouer en live. Il a même expliqué de manière très simple la création de la chanson, afin de démystifier le mythe selon lequel c’était »la voix d’une génération » en disant : »J’essayais d’écrire la meilleure chanson pop. Il essayait essentiellement de copier les Pixies. Je dois l’admettre ».

C’est en 1987 que Cobain décide de former le groupe Nirvana avec son ami proche Krist Novoselic, pour sortir son premier album, »Bleach » deux ans plus tard. Bien que l’album n’ait pas été un succès instantané, il contient certaines des chansons classiques et populaires du groupe comme « About a Girl », « Floyd the Barber » et « Love Buzz ».

Pendant le développement de l’album, Nirvana avait un grand nombre de batteurs, changeant de session en session d’enregistrement. Ce sera jusqu’en 1990 que Dave Grohl rejoindra le groupe en tant que batteur principal du groupe, formant le trio que nous connaissons tous.

En 1991, »Nevermind » est sorti, un album qui a causé l’énorme succès du groupe, et avec lequel beaucoup en sont venus à considérer Kurt Cobain comme une icône et un héros de la génération d’alors. Cependant, Kurt était une personne timide et souffrait de dépression, il était donc difficile de faire face à la renommée soudaine, car il ne s’attendait jamais à être célèbre avec sa musique et croyait même que les gens ne comprenaient pas les messages de ses chansons.

Quel sens trouvez-vous dans »Smells Like Teen Spirit » ? Sans aucun doute une chanson intemporelle qui, encore aujourd’hui, continue de résonner auprès des jeunes et des adultes qui ont grandi en écoutant Nirvana.