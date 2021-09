Quelle est la série Netflix la plus regardée aux États-Unis ?

HUAWEI MatePad T 10s Wi-Fi Tablette, Ecran FHD de 10.1", Processeur Kirin 710A, 3Go RAM, 64Go ROM, Double Haut-parleur, EMUI 10.1 & AppGallery, Deepsea Blue

La HUAWEI MatePad T 10s utilise l’interface EMUI et les Huawei Mobile Services (HMS). Cela signifie que les services et applications Google ne sont pas intégrés au HUAWEI MatePad T 10s.Cependant, la HUAWEI Matepad T 10s a accès à de nombreuses applications parmi les plus populaires via la boutique HUAWEI AppGallery, Huawei Phone Clone ou encore les différents stores alternatifs Fine, légère et facilement transportable, la HUAWEI MatePad T 10s embarque un grand écran Full-HD de 10.1 pouces. Avec un taux d'occupation de l'écran de plus de 80%, des bordures extra fines et la technologie HUAWEI ClariVu, jouissez d'une incroyable immersion dans le monde que vous aimez La protection visuelle Eye Comfort certifiée par TÜV Rheinland offre à la MatePad T 10s un incroyable confort visuel ; avec une lumière bleue drastiquement diminuée. Et avec le mode eBook intégré, jouissez d'une expérience de lecture proche de celle d'un livre. De nuit, activez le mode sombre de la HUAWEI T 10s pour réduire la luminosité et offrir une meilleure lisibilité avec de profonds contrastes L'application Kids Corner et ses 6 niveaux de protection visuelle offrent une expérience optimale pour l'affichage et la sécurité du contenu chez les plus jeunes. Votre enfant peut ainsi jouer et apprendre en toute sécurité Le double haut-parleur de la HUAWEI MatePad T 10s vous procure un son puissant et équilibré afin de profiter au mieux de votre contenu multimédia. Calibré avec Harman Kardon, cette tablette vous délivrera un son puissant et authentique La HUAWEI MatePad T 10s combine le processeur maison Kirin 710A et le système EMUI 10.1, pour offrir des graphismes et des performances poussés. Consultez les actualités, regardez des vidéos ou faites des achats en ligne, simultanément et sans latence Fréquence Wi-Fi: 2,4 GHz et 5 GHz Extension de stockage: Carte microSD, jusqu'à 512 Go