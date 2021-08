Quelle est la religion de Britney Spears ? Pourquoi a-t-elle supprimé la publication Instagram révélant qu’elle est catholique ?

Depuis que Britney Spears s’est prononcée contre sa tutelle en juin 2021, elle est plus ouverte que jamais sur son compte Instagram, notamment pour discuter de sa religion. Le 5 août 2021, l’icône de la pop de 39 ans a déclaré aux fans qu’elle était catholique, mais plus tard, elle a retiré la vidéo. Quelle est la religion de Spears et pourquoi a-t-elle supprimé le message à ce sujet ?

Britney Spears a partagé sa nouvelle religion avec ses fans : le catholicisme

Le 5 août, Britney Spears a partagé une vidéo Instagram dans deux tenues différentes et a parlé nonchalamment aux fans de sa nouvelle religion. Puis elle a expliqué pourquoi elle portait une modeste robe bleue dans la deuxième vidéo.

« Quant à la prochaine vidéo », a-t-elle écrit dans un article maintenant supprimé. « Je viens de rentrer de la messe… je suis catholique maintenant… prions.

Twitter et Instagram se sont déchaînés avec la nouvelle du dernier changement de religion de Spears. Selon L’exil de Britney Spears : une histoire de consommation du 21e siècle, la pop star a grandi baptiste et a chanté dans la chorale de l’église. À l’âge adulte, Spears a étudié les enseignements kabbalistes dans les années 2000 avec d’autres célébrités. Cependant, en 2006, Today a rapporté qu’elle avait quitté la Kabbale, déclarant : « Mon bébé est ma religion.

La mère de Britney Spears, Lynne Spears, et sa sœur, Jamie Spears, se sont converties au catholicisme plus tard dans la vie. Jamie élève également les deux nièces de Britney, Maddie Aldrige et Ivey Joan Watson, dans la foi catholique.

Certains catholiques remettent en question la nouvelle religion de Britney Spears

Alors que de nombreux adeptes de la foi catholique se sont réjouis de la conversion de Britney Spears, d’autres n’ont pas été aussi prompts à l’accueillir dans la religion. Ils se demandent si son intérêt pour la foi fait appel aux tribunaux, montrant que son DIU viole sa croyance. Dans le témoignage de Spears le 23 juin contre sa tutelle, elle a allégué que l’équipe ne lui permettrait pas de retirer son dispositif contraceptif.

« Seul Dieu peut savoir ce qu’il y a dans le cœur de Britney en ce moment », a déclaré Christine Favocci, blogueuse catholique à The Unfinished Mama, à ShowBiz 45Secondes.fr le 14 août. « Mais je suis un peu sceptique quant à sa conversion étant donné que le reste de son compte Instagram est recouvert de photos de butin et de photos à moitié nues.

Favocci, un catholique de longue date, a noté que l’Église catholique interdit strictement l’utilisation de la contraception artificielle. Elle pense que ce fait pourrait expliquer l’intérêt soudain de Spears pour la foi, rappelant le témoignage de l’icône de la pop sur le DIU.

« Personne ne devient une sainte du jour au lendemain, il est donc tout à fait possible qu’elle soit toujours dans son voyage imparfait, et je prie pour que ce soit sincère », a ajouté le blogueur de 40 ans, « mais je ne serais pas choqué si tout cela était un document juridique élaboré. ruse. »

Pourquoi Spears a-t-elle supprimé la publication Instagram révélant qu’elle est catholique ?

Britney Spears a supprimé le message sur sa religion et n’en a plus fait mention. Dans une publication Instagram quelques jours plus tard, Spears a déclaré à ses abonnés qu’elle prévoyait de publier moins à cause des mensonges dans les nouvelles à son sujet.

« Dans un système où je me sens complètement désespéré depuis si longtemps, au moins j’ai une plate-forme à partager !!!! » l’icône pop a écrit sur Instagram. «Comme le dit Selena Gomez le mieux – Le monde peut être un endroit méchant… je le sais… vous le savez… tuez-les avec gentillesse !!! Malheureusement, les nouvelles ont été assez désagréables, disant des mensonges horribles et méchants à mon sujet, alors je vais publier un peu moins à partir de maintenant.

Spears a-t-elle supprimé le message en raison de commentaires négatifs et de nouvelles concernant son choix religieux ? Seule l’icône pop des années 90 connaît la réponse à cette question. Selon Spears, elle est catholique maintenant. Après 13 ans de tutelle contrôlant tous les aspects de sa vie, espérons-le, elle a la liberté de choisir quelle religion pratiquer.

« Priez chaque jour », indique toujours le profil Instagram de Britney.