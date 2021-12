Quelle est la relation entre Tobey Maguire et Kirsten Dunst aujourd’hui ?

La prochaine version de merveille visait tous les acteurs qui ont joué Pierre Parker. Et c’est que bien que Spider-Man : Pas de chemin à la maison c’est le troisième film avec Tom Holland en tant que protagoniste, le monde entier spécule que ses prédécesseurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield, apparaissent également à l’écran pour officier l’appel vers d’araignée que la société de Kevin Feige et Sony Pictures pourraient offrir cette semaine.

Maguire est celui qui a fait de Spider-Man l’un des super-héros préférés des deux dernières décennies. C’était en 2002 quand il a joué Homme araignée, le premier de la trilogie dirigée par Sam Raimi. Depuis lors, la carrière de l’acteur s’est envolée et il a eu l’opportunité de continuer à participer à d’autres succès. Cependant, il ne fait aucun doute que ce rôle a marqué sa vie et à 46 ans, il continue d’être le personnage le plus marquant de sa carrière.

Il n’était pas seul : au cinéma, il partageait le tournage avec Kirsten Dunst, qui personnifiait Mary Jane. En plus d’être un couple dans la fiction, l’histoire s’est poursuivie dans la vraie vie, amenant l’acteur à avoir des problèmes même avec James Franco, qui a décroché le rôle de Harry Osborn. « Tobey et Kirsten étaient un couple. J’avais le béguin pour elle et je me suis énervé de cette situation. Il était en colère contre moi pendant un moment, mais au deuxième film, tout allait bien.», a expliqué François.

Et c’est que la romance n’a pas duré longtemps, en particulier elle s’est terminée avant le deuxième film, juste au moment où Dunst a commencé une relation avec Jake Gyllenhaal. Bien sûr, cela inquiétait le réalisateur du film. « J’avais peur qu’ils n’aient plus la même alchimie« Raïmi a révélé. Mais Tobey et Kirsten se sont avérés être de grands professionnels. C’est que même s’ils n’ont pas continué leur lien amoureux, ils ont maintenu un relation professionnelle optimale et ils ont continué à enregistrer ensemble.

Près de deux décennies plus tard, chacun a adopté différentes façons. Après avoir traversé des relations difficiles et même affronté un combat contre la dépression dans un centre de rééducation, elle se retrouve en couple avec l’acteur Jesse plemons avec qui il a deux enfants. De son côté, Maguire a été en couple pendant 13 ans avec Jennifer Meyer, avec qui il partage deux enfants. Tout indiquerait que les conflits entre les protagonistes de Homme araignée ils ont été laissés pour compte et pourraient à nouveau être en bons termes.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂