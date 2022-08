Quelle est la relation entre She Hulk et Hulk, selon les bandes dessinées

La nouvelle série Disney+, »She-Hulk : Défenseur des héros », où vous serez présenté pour la première fois à Jennifer Walters, personnage classique des bandes dessinées Marvel. L’héroïne interprétée par TAtiana Maslany dans la série a été créé par Stan Lee Oui Jean Buscema il y a plus de 40 ans, ayant sa propre identité dans l’univers Marvel, comme avoir la capacité de briser le quatrième mur.

Cependant, comme il est évident, »She-Hulk » n’existerait pas sans Hulk, car Lee et Buscema ont créé cette version féminine de l’homme vert pour empêcher d’autres studios de voler l’idée, et bien que ce ne soit qu’une tentative de prendre soin du personnage, son histoire d’origine au sein de la fiction a un certain lien familial avec le Dr Bruce Banner.

Quelle est la relation entre Hulk et She-Hulk ?

Jennifer Walters est une avocate renommée qui est la cousine de Bruce Banner, ayant acquis les pouvoirs de Hulk grâce à l’exposition au rayonnement gamma. Alors que She-Hulk pourrait initialement être considérée comme l’intérêt amoureux de Hulk, dans les bandes dessinées, Bruce la considère non seulement comme sa cousine, mais comme l’une de ses amies les plus proches.

Bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que Hulk, She-Hulk a les mêmes capacités que la super force, mais elle a plus de contrôle sur elle-même, même ses transformations sont causées par la colère.

Histoire d’origine de She-Hulk

Jennifer est la fille du shérif du comté de Los Angeles, alors lors d’une confrontation avec son père, un chef du crime nommé Nicholas Trask tente de lui ôter la vie en lui tirant dessus en représailles. Blessée par le coup de feu, elle décide de voir Bruce qui était en visite, étant le seul disponible avec le groupe sanguin de Jennifer, alors elle décide de lui faire une transfusion d’urgence.

Cependant, son sang était plein de rayonnement gamma, un élément qui le transforme en Hulk, mais il parvient toujours à garder Jennifer en vie assez longtemps pour diriger l’hôpital. Dans ce Trask apparaît à nouveau pour lui donner un dernier coup, mais cela met l’avocat en colère et la fait devenir She-Hulk, ayant la force de tuer tous les gangsters.

Après trois ans sans se voir, Banner s’excuse auprès de sa cousine pour l’avoir transformée en monstre. Cependant, quelque chose qui était une malédiction pour le médecin était considéré comme une bénédiction par l’avocate, qui se sentait complètement habilitée avec ses nouveaux pouvoirs et était reconnaissante de pouvoir aider d’autres personnes avec eux.

Désormais, les téléspectateurs pourront voir la relation entre Bruce Banner et Jennifer Walters dans la nouvelle série She-Hulk: Defender of Heroes, qui est disponible sur le service de streaming Disney +, avec de nouveaux épisodes en première chaque semaine.