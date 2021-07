Quelle est la relation entre Barbara Palvin et Dylan Sprouse ?

Contrairement à son frère Cole, qui vient de présenter sa nouvelle petite amie après sa liaison avec Lili Reinhart, Dylan époux entretient une relation amoureuse sérieuse avec Barbara Palvin. Ils sont l’un des couples les plus aimés par les fans aujourd’hui, pas seulement à cause des adeptes qu’ils ont accumulés depuis qu’ils sont devenus célèbres, aussi à cause de la manière d’être et dans laquelle ils portent le lien.

Le 17 juin, ils ont terminé trois ans de fréquentation, une histoire qui a commencé d’une manière très particulière. Selon les commentaires de l’acteur, elle ne lui a pas parlé pendant six mois, mais pour la raison qu’il ne voulait pas de partenaire : « Je savais que je n’étais pas en bonne condition mentale à l’époque. »Le modèle a assuré dans une interview 2019 avec W Magazine.

Époux était en Chine pour travailler lorsqu’il a reçu le message de la jeune femme et Barbara y est allée juste pour le voir. Il était clair qu’il y avait eu une connexion antérieure, mais cela a augmenté quand ils se sont rencontrés: « Avec Dylan, tout semblait si facile. Nous avions les mêmes intérêts et les blagues étaient au bon endroit, et je ne pensais pas que c’était dégoûtant ou quoi que ce soit. », avait-il alors exprimé.

Une caractéristique qui les unit est que tous deux sont fans de manga, d’anime et de cosplay: « Nous aimons regarder des dessins animés et nous détendre à la maison et manger des glaces ensemble. C’est notre truc. »expliqué Dylan. Ce n’était pas seulement en mots, puisque pour ils ont montré leur côté otaku plus d’une fois lors de différentes fêtes costumées: une fois elle était comme Gaara de Naruto et il était d’accord en tant que Future Trunks dans Dragon Ball Z.

Dans une deuxième célébration, les deux pourraient être considérés comme des personnages de Princesse Mononoke, l’un des films les plus emblématiques du Studio Ghibli : Barbara était San et Dylan a choisi d’être Ashitaka. Bien qu’il ne soit pas souvent montré sur son profil Instagram officiel, elle le fait et de temps en temps elle partage une photo d’eux ensemble, ainsi que des nouvelles importantes dans leurs histoires, comme l’annonce récente que Sprouse sera dans la comédie Mon faux petit ami.