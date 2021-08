Quelle est la relation de Tarantino avec sa mère ?

Pulp Fiction Lot de 2 tasses à expresso Motif tarantino Samuel

Mug en céramique | 330 ml | Nos tasses sont conçues pour apporter le sourire ; des couleurs qui apportent positivité et significations qui ajoutent de la profondeur dans les relations. Diamètre : 8,3 cm - Hauteur : 9,5 cm - Poignée ergonomique en C - Convient pour servir et utiliser quotidiennement une tasse à thé, une tasse à café, un café froid, une fête d'anniversaire, une fête de mariage - Idéal pour tout type de boisson. Tasse à café et tasse à thé imprimées. Impression professionnelle sur les deux côtés de la tasse en céramique avec impression numérique de haute qualité, longue durée de vie. L'impression ne s'estompera pas, peu importe combien de fois elle est lavée. Matériau : fabriqué en céramique de haute qualité, la tasse en céramique est plus sûre que les gobelets en plastique, et elle est respectueuse de l'environnement, durable et réutilisable. Parfait pour offrir, nos tasses à café et tasses à thé peuvent être utilisées comme cadeau parfait. Cadeau idéal pour un ami, un frère, une sœur, une épouse, un petit ami, une petite amie, avec un joli emballage cadeau.