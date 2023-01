Quelle est la relation de Jenna Ortega avec le Mexique ?

célébrités

Jenna Ortega est l’une des figures recherchées à Hollywood aujourd’hui grâce à Merlina et dans Spoiler nous allons vous parler de la relation de l’actrice avec le Mexique.

©GettyJenna Ortega

Jenna Ortega vit un excellent moment dans sa vie professionnelle grâce au succès de Merlin dans Netflix c’est pourquoi sa popularité est montée en flèche. Tout le monde connaît l’histoire de la fille aînée de la famille Addams essayant de résoudre une série de crimes mystérieux à l’école. Jamais plus et les abonnés du Streaming Giant sont tombés amoureux du protagoniste.

Depuis lors, les portails d’information ont concentré leur attention sur cette jeune femme talentueuse qui a bien plus à offrir à l’industrie cinématographique hollywoodienne, où elle a participé à des projets tels que CBS Rob, Iron Man 3 Oui CSI : NY ainsi que la populaire série Disney Channel Coincé au milieu qui a servi de tremplin à une carrière qui a explosé grâce à Merlin.

Jenna Ortega et le Mexique

Beaucoup s’interrogent sur la relation Jenna Ortega avec le Mexique lorsque l’actrice de 20 ans est née en Californie. Cependant, elle est liée au pays latin car ses parents sont d’origine mexicaine. Edward A.Ortegale père de Jenna, est américano-mexicain tandis que la mère de l’interprète, Natalia Ortegaa du sang portoricain et mexicain.

Parler avec Sucre éclaté, Jenna Ortega Express: « Je suis à 75 % mexicain et à 25 % portoricain. Mon arrière-grand-mère du côté de ma mère a immigré d’un petit ranch près de Sinaloa, au Mexique. Il est venu aux États-Unis en tant qu’immigrant illégal dans l’espoir d’améliorer la vie de ses quatre filles.une histoire de vie qui s’est répétée plus d’une fois avec les immigrants arrivés en Amérique du Nord.

Le Mexique et ses coutumes font partie de la vie de Jenna Ortega: « Ma famille a gardé certaines traditions vivantes. Quand j’étais enfant, j’avais une piñata à toutes mes fêtes d’anniversaire. Je les ai aimés! Nous avons aussi des tamales chaque année à Noël ; Ils sont delicieux! En parlant de nourriture, mon père fait des tacos et des carne asada incroyables et ma mère fait les meilleurs haricots maison. Mes frères et moi ne pouvons pas obtenir assez! Ils sont probablement ma nourriture préférée », a fait remarquer l’actrice. Ça va?

