Quelle est la relation actuelle entre Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez ?

Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez formaient l’un des couples les plus solides du Mexique après avoir passé quatre ans ensemble.

©GettyimagesMauricio Ochmann et Aislinn Derbez

Mauricio Ochman et Aislin Derbez Ils ont mis fin à leur relation en 2019 après quatre ans de mariage, mais la confirmation officielle n’est intervenue qu’en 2020. En 2016, le couple s’est marié lors d’une cérémonie privée à Morelos, au Mexique. La séparation des deux a surpris tous ses fans puisqu’ils le considéraient comme l’un des couples les plus solides du monde du divertissement. Deux ans après le divorce, on vous raconte de spoilers Comment vont-ils aujourd’hui et quelles ont été les raisons de la rupture.

Quelle est la relation entre Mauiricio Ochmann et Aislinn Derbez aujourd’hui ?

Selon l’acteur, il a révélé que la relation actuelle avec Aislinn est « saine pour leur santé émotionnelle », et notamment pour leur fille Kailani, pour qu' »elle soit heureuse et qu’ils aient un accord sur l’éducation, comme l’amour qu’ils lui donnent tous les deux ». ”. A cette époque, il soulignait : « C’était en train d’atteindre cet état de compréhension, que nous sommes une famille à cause de Kai. Nous nous accompagnons et nous parlons tous les jours, elle s’appuie sur moi et je m’appuie sur elle, nous avons construit une très belle amitié, une famille et un très père lien « .

Pourquoi Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez se sont-ils séparés ?

En mars, ochamann Il a expliqué les raisons pour lesquelles ils n’étaient plus ensemble. Dans une interview accordée à Yordi Rosado, pour son programme YouTube, il a assuré que « J’étais égoïste en voulant m’accrocher à ce que les choses se passent bien de force, rester ensemble sans raison d’être ».

Cependant, il a confirmé que faire partie de la série « En voyage avec les Derbez » ce n’était pas la cause de la rupture comme on l’avait cru. « Nous étions déjà venus avec des complications et j’avais commencé à remarquer certaines choses. Nous étions dans un processus thérapeutique depuis longtemps, nous avons essayé d’aller en thérapie de couple et c’était un processus évolutif; je sens que la même thérapie nous a aidés à nous séparer et à vivre les changements dans la relation parce que chacun l’a vécu différemment »révélé à l’époque.

Comment Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez se sont-ils rencontrés ?

Le couple s’est rencontré en partageant le tournage du film « A la mala » en 2014. Comme l’a confirmé l’acteur, « à la fin des enregistrements, il était ravi de la belle actrice, alors il l’a rapidement invitée ». Ils ont commencé une amitié et un mois plus tard, Ochmann lui a déclaré son amour alors qu’ils étaient en voyage en voiture.

En novembre 2015, l’acteur lui a proposé au milieu de la célébration de son 38e anniversaire. Dans une interview télévisée, la fille de Derbez a indiqué que « Il l’a emmenée dîner dans une ville de Californie, mais il n’a jamais pensé qu’elle lui demanderait, il ne l’avait même pas imaginé ».

« Nous nous sommes assis à une table éclairée, sans savoir qu’il l’avait demandé spécialement pour moi, mais comme j’avais froid, je lui ai dit de changer de table. Soudain, nous avons fini de manger, un serveur est arrivé et m’a laissé une « petite chose » sur la table avec la bague dessus. »a-t-il détaillé.

