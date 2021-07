Quelle est la prochaine série Marvel à être diffusée sur Disney + ?

Juillet a été un mois mobilisateur pour le Univers cinématographique Marvel et ses fans, après les premières du dernier épisode de la première saison de Loki et le film Veuve noire. Les deux productions peuvent être vues exclusivement via le service de streaming Disney+, où un nouveau programme arrivera dans les prochains jours et nous vous en parlerons ici.

Le spectacle du dieu de la tromperie aura une deuxième saison, bien qu’il n’y ait pas trop de détails pour le moment. Seul Nous connaissons les conséquences de ce que nous avons vu dans les chapitres, car cela affectera divers futurs projets MCU. Du côté du film avec Scarlett Johansson, il a eu un bon accueil en général, mais cela ne l’a pas empêché de continuer à chuter au box-office mondial.

2020 était étrange en raison de la pandémie de coronavirus, qui a obligé à reprogrammer les dates des lancements les plus importants de la franchise et c’était la première année qu’on n’avait pas de nouvelles à l’écran. C’est pourquoi de janvier à maintenant, ils n’ont cessé de captiver leurs fans et continueront dans la même veine avec la première attendue de Et qu’est-ce qui se passerait si …?.

De quoi s’agit-il? Voici leur synopsis officiel : « Et si… ? Est-ce une prochaine série Web d’animation d’anthologie américaine créée pour Disney +, basée sur la série Marvel Comics du même nom. Elle explorera ce qui se passerait si les principaux moments des films Marvel Cinematic Universe devaient se produire dans un sens. différent « .







Après les événements que nous avons vus dans le dernier épisode de Loki, le multivers est entré dans une nouvelle étape, affectant directement Et qu’est-ce qui se passerait si …?, et c’est pourquoi nous aurons des histoires qui n’appartiennent pas à l’univers d’origine, qui nous emmèneront dans des moments et des scénarios complètement éloignés d’une continuité conventionnelle. Vous pouvez regarder la série exclusivement pour Disney+ depuis le 11 août.

