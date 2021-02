Quelle est la prochaine étape pour le rover Perseverance Mars de la NASA après son atterrissage réussi?

Le rover Perseverance de la NASA n’est pas encore prêt à commencer à rouler sur Mars.

La taille d’un SUV La persévérance a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de 28 miles de large (45 kilomètres) sur Mars hier (18 février), lançant une mission de surface ambitieuse qui recherchera des signes de la vie de l’ancienne planète rouge et collectera des dizaines d’échantillons pour retour futur sur Terre , entre autres tâches.

Mais il faudra probablement quelques mois avant Perseverance, le cœur des 2,7 milliards de dollars de la NASA Mission Mars 2020 , commence vraiment à sombrer dans ce travail scientifique.

Pour commencer, les gestionnaires du rover passeront les prochains jours martiens, ou sols, à mettre Perseverance au courant de ses nouvelles fouilles. (Un sol dure 24 heures et 40 minutes, juste un peu plus qu’un jour terrestre.) L’équipe stabilisera les systèmes d’alimentation, thermique et de communication du robot à six roues afin que le nouveau logiciel de vol adapté à la surface puisse être téléchargé depuis la Terre, Mars Jennifer Trosper, directrice adjointe du projet 2020, a déclaré hier lors d’une conférence de presse après l’atterrissage.

Alors que ce travail sur les «infrastructures critiques» se poursuit, «nous effectuons également d’autres contrôles de santé d’autres instruments», a déclaré Trosper, qui est basé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud. «Au cours des trois ou quatre sols de ces premières activités, nous ferons tous les contrôles de santé de l’instrument; nous chargerons la batterie du rover.

Le mât en forme de tête et chargé d’instruments de Perseverance sera également déployé dans ces premiers sols, permettant de capturer de nouvelles images. Par exemple, le rover Système de caméra MastCam-Z devrait prendre ses premiers panoramas couleur sur le sol 3, a déclaré Trosper. (Le jour du débarquement était le sol 0, et aujourd’hui, le 19 février, le sol 1.)

Le nouveau téléchargement du logiciel commencera au sol 4, si tout se passe comme prévu. Et cette étape importante prendra un certain temps.

« Une fois que nous avons commencé à faire cela, nous faisons environ quatre jours de transition vers le nouveau logiciel », a déclaré Trosper. «Nous le faisons très soigneusement. Nous nous penchons sur les orteils; nous nous assurons que rien ne va pas, et à la fin de cela, c’est lorsque nous commencerons la prochaine série de caisses où nous déploierons le bras. Nous ferons notre premier lecteur – environ cinq mètres en avant et en arrière. «

L’essai de conduite préparera Perseverance pour son premier grand voyage – un voyage vers un aérodrome martien. L’équipe de mission enverra le rover à un bon endroit ouvert où le 4-lb. (1,8 kilogrammes) ingéniosité d’hélicoptère , l’une des démonstrations technologiques de la mission, peut se pavaner. (Perseverance propose également une démonstration technologique conçue pour générer de l’oxygène à partir de l’atmosphère dominée par le dioxyde de carbone de Mars, un équipement qui pourrait aider les futurs colons humains sur la planète rouge.)

Ingenuity tombera ensuite sur le sol depuis le ventre de Perseverance, où il était attaché depuis avant le lancement de la mission en juillet 2020, et le rover conduira à une distance de sécurité. Ingenuity allumera ses pales et tentera de devenir le premier giravion à sillonner les cieux d’un monde au-delà de la Terre.

Si l’ingéniosité réussit, les hélicoptères pourraient bientôt devenir montages d’exploration sur Mars , collectant des données par eux-mêmes et / ou servant d’éclaireurs pour les rovers, ont déclaré des responsables de la NASA.

Obtenir Perseverance à l’héliport, puis en toute sécurité, pourrait nécessiter environ 10 sols, et les vols de démonstration devraient prendre un total de 30 sols, a déclaré Trosper. Une fois ce travail terminé, l’équipe améliorera la capacité de navigation automatique du rover, et Perseverance commencera alors à se diriger vers son premier site scientifique principal, que l’équipe de mission identifiera au cours des prochains jours et semaines.

Ainsi, le calendrier prévu, a déclaré Trosper, est la préparation des hélicoptères et les vols au printemps, les travaux scientifiques commençant sérieusement cet été.

Mais « ces choses peuvent changer », a-t-elle souligné. « Ils pourraient aller plus vite. Ou si nous devons conduire, traverser, vers différents endroits qui prennent plus de temps, ils pourraient aller plus lentement. »

La persévérance devrait avoir beaucoup de temps pour faire son travail diversifié sur le sol de Jezero, qui abritait un grand lac et un delta de rivière dans le passé antique. La mission principale de Mars 2020 dure un an sur Mars, soit environ 687 jours terrestres.

Et il y a toutes les raisons de s’attendre à des extensions de mission si la Perseverance à propulsion nucléaire reste en bonne santé. Après tout, son prédécesseur, le Rover de curiosité , est toujours aussi fort à l’intérieur du cratère Gale de Mars, plus de neuf ans après y avoir atterri. La persévérance est fortement basée sur la curiosité; les deux rovers partagent le même plan de carrosserie de base et le même type de source d’énergie (générateurs thermoélectriques radio-isotopes), et ils ont tous deux atterri en utilisant une stratégie dramatique de «grue du ciel».

Il y aura beaucoup à espérer en cours de route. L’ingéniosité volera avant que vous ne le sachiez, par exemple. Et les membres de l’équipe de la mission ont déclaré lors de la conférence de presse d’hier qu’ils espéraient publier lundi 22 février une vidéo haute définition ( avec son! ) que Perseverance a capturé au cours de sa descente dramatique mais parfaite – à condition que ce matériel d’enregistrement fonctionne comme prévu, bien sûr.