Quelle est la première de La Noche del Demonio, la Puerta Roja au Mexique ?

Le dernier opus de la saga Insidious arrivera avec Demon’s Night, la Porte Rouge.

©IMDBPatrick Wilson dirige et joue dans le dernier opus d’Insidious

Le dernier volet de la saga de insidieux viendra avec La nuit du démon, la porte rouge et vous savez Quand la date de sortie sera-t-elle dans les salles au Mexique?: nous vous disons la date et quels autres détails sont connus, comme le casting.

synopsis officiel: »Dans La Nuit du démon : La porte rouge, le casting original de la franchise d’horreur revient pour le dernier chapitre de la terrifiante saga de la famille Lambert. Pour mettre fin à leurs démons une fois pour toutes, Josh et Dalton doivent plonger plus profondément que jamais dans l’au-delà, affrontant le sombre passé de leur famille et une série de peurs nouvelles et plus horribles qui se cachent derrière la porte rouge.« .

+ Quand La Noche del Demonio, la Puerta Roja est-elle présentée en première au Mexique et quelle est la distribution ?

Selon les informations de images sony, Le film sortira le 6 juillet. et aura Patrick Wilson (Le sortilège) en tant que réalisateur et acteur principal, nous le reverrons donc dans le rôle de Josh.

Le casting est complété par ty simpkins (La baleine, La nuit du démon), hiam abbass (Succession), daniel sinclair (Madame la secrétaire), André Astor (La nuit du démon, copains du père noël) et Rose Byrne (Le mariage de mon meilleur ami).

C’est le cinquième film de la saga de La nuit du démondont le premier est venu en 2010 et le dernier en 2018. Cette saga d’horreur est l’une des plus reconnues et appréciées aujourd’hui et a été créée par James Wan et Leigh Whannell.

