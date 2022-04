Quelle est la plateforme de streaming la plus utilisée en Colombie

diffusion

À l’ère de la consommation de séries et de films en ligne, les statistiques sont généralement gardées avec beaucoup de méfiance. Cependant, des entreprises comme Samsung ou la Communications Regulatory Commission (CRC) autorisent une approche.

Il est difficile de connaître les statistiques exactes des principales sociétés de streaming. La méfiance avec laquelle il s’est positionné Netflixbasé sur la révélation d’un très petit nombre d’audiences et d’utilisateurs, a été déplacé vers d’autres plates-formes telles que Amazon Prime Vidéo, Star+ et Disney+. Cependant, certaines études réalisées en dehors de ces entreprises permettent d’avoir une approche un peu plus complète des pratiques et des consommations.

En 2021, Samsung mené une étude en Colombie à travers l’interface Smart Hub, qui fait partie de ses appareils, et a publié des chiffres de consommation impressionnants qui indiquent très clairement quelles plates-formes sont préférées par les Colombiens. Là, il y avait deux services en particulier qui se démarquaient des autres. Bien sûr, selon que l’on mesure le nombre d’utilisateurs uniques ou le nombre de fois qu’il a été utilisé, la première place varie.

Selon Samsung, Youtube C’était la plateforme avec le plus d’utilisateurs uniques en 2021, grâce aux 32,2 millions de comptes qui ont visité le site Web vidéo. Netflix au deuxième rang avec environ 300 000 utilisateurs en moins, tandis que Amazon Prime Vidéo complète le podium. Que oui, la société qui vient d’acquérir MGM c’était loin des deux premières places, avec la moitié des vues.

En tenant compte des revenus sur la plateforme, ces distances entre YouTube et Netflix sont encore plus évidents. le N rouge était le plus utilisé (plus de 351 millions de fois), tandis que Youtube était à la deuxième place (avec 324 millions de fois). La troisième place était à nouveau Amazon Prime Vidéo mais avec seulement 71 millions de visites qui équivaut à près de 5 fois moins qu’il avait Netflixla plateforme préférée des colombiens.

Ce que le CRC a dit sur les plateformes en Colombie

Il y a quelques semaines, une étude a été publiée par la Commission de régulation des communications (CRC), axé sur la consommation des mineurs entre 6 et 17 ans. Là, il a été révélé que, bien que Netflix C’est la plateforme la plus utilisée par ceux qui ont des comptes de streaming (80% des 3 058 foyers interrogés), deux familles sur trois n’ont contracté aucun service. Le podium des plateformes sur lesquelles le streaming est utilisé a été complété Amazon Prime Vidéo (20%) et Disney+ (9%).

