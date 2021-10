Quelle est la plateforme de streaming culte uniquement pour les films qui vient d’être lancée

Le cinéma culte est généralement le plus difficile à trouver sur les plateformes de streaming traditionnelles. Seul MUBI et Qubit semblent plus spécialisés dans des catalogues plus variés, tandis que d’autres sociétés telles que Netflix ou Vidéo principale Ils alternent la disponibilité des films moins connus ou difficiles à obtenir pour les cinéphiles.

Désormais, une nouvelle plateforme viendra s’ajouter aux différents services de Diffusion. Il s’agit de Kino culte, un service de streaming vidéo pour les bijoux de marque et les films cultes. Il a été lancé par le distributeur Kino lorbère, fondée en 1977 à New York. La bonne nouvelle est que les utilisateurs qui souhaitent voir votre contenu n’auront pas à payer d’abonnement pour le faire.

« Avec notre vaste bibliothèque construite sur 40 ans et des marques spécialisées dans de nombreux genres en tant que partenaires clés, nous avons un énorme potentiel pour servir un public de genre, le plus passionné de tous les cinéphiles. », assuré Richar Lorber, PDG de Kino lorbère. « Nous avons une sélection de films nouveaux et rares qui ne peuvent être trouvés ailleurs, en HD incandescente. », a-t-il affirmé.

Le catalogue de Kino culte Il compte plus de 4 mille titres, qui seront renouvelés au fil des mois. Le cinéma de Yorgos Lanthimos, avec Dent de chien, ou le classique de Fritz Lang, Métropole, sont quelques-uns des titres les plus en vue, qui présentent également des films de Mario Bava et Jésus Franco. De plus, sa plate-forme peut être vue à la fois sur les ordinateurs et les appareils mobiles, et être diffusée avec Roku, Chromecast ou Apple TV.

Quand Kino Cult arrivera-t-il en Amérique latine ?

Kino culte C’est une plate-forme relativement nouvelle qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci. Votre service est soutenu par des publicités comme c’est le cas avec la version gratuite de paon. La grande question est de savoir ce qui arrive à cette entreprise en Amérique latine.

Jusqu’au moment, Kino culte Il n’est pas disponible dans la région et on ne sait pas quand il arrivera. En fait, si vous entrez sur leur site Web, vous pouvez voir l’interface mais lire un panneau indiquant qu’il n’y a pas de titres disponibles. Il faudra donc utiliser un VPN ou bien il faudra attendre qu’il débarque sur le marché du pays où il est habité.

